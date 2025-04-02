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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/badra-gunba-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-abkhazii-1054314169.html
Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии
Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Бадра Гунба официально вступил в должность президента Абхазии. 02.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Бадра Гунба официально вступил в должность президента Абхазии. Спикер Парламента Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты президентской власти. Он передал главе государства печать с изображением государственного герба и надписью "Президент Республики Абхазия", штандарт, шашку, символизирующую роль президента как Главнокомандующего Вооруженными силами, и абхазский посох — алабаща.Президент Абхазии Бадра Гунба выступил с программной речью. Главное:
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бадра гунба, инаугурация бадры гунба, абхазия
бадра гунба, инаугурация бадры гунба, абхазия

Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии

12:40 02.04.2025 (обновлено: 13:32 02.04.2025)
© SputnikБадра Гунба вступил в должность президента Абхазии
Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2025
© Sputnik
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Бадра Гунба официально вступил в должность президента Абхазии.
Спикер Парламента Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты президентской власти.
Он передал главе государства печать с изображением государственного герба и надписью "Президент Республики Абхазия", штандарт, шашку, символизирующую роль президента как Главнокомандующего Вооруженными силами, и абхазский посох — алабаща.
Президент Абхазии Бадра Гунба выступил с программной речью.
Главное:
Абхазии удалось удержать ситуацию в правовом поле, обеспечить гражданам реализацию конституционных прав, несмотря на разногласия, которые периодически перерастали в острые политические конфликты.
2025 год объявлен годом первого президента Владислава Ардзинба. И нынешнее, и грядущие поколения будут свято чтить память об основателе современного абхазского государства и следовать идеям, которым он посвятил свою жизнь.
Одно из самых значимых событий современной истории страны — признание независимости Абхазии Россией — неразрывно связано с именем второго президента Сергея Багапш.
Для развития страны необходимо преодолеть внутренние разногласия. Новейшая история Абхазии доказала, что, будучи единым, народ способен на достижение самых высоких результатов.
Конкурсный отбор людей на госслужбу — еще одна возможность к преодолению раскола. Конкурс "Команда Абхазии" — социальный лифт для патриотичных и неравнодушных граждан, которые сформируют кадровый резерв для всех уровней госуправления.
Сегодня страна живет и развивается в новых реалиях. Назрела необходимость реформы органов госвласти и управления. В Парламенте создана комиссия по выработке предложений о поправках к Конституции.
Гунба намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти.
Он продолжит работу по развитию социально-ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан Абхазии.
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