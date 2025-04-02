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Бесперебойные пенсионные выплаты в Абхазии обсудили Кириенко и Гунба

Бесперебойные пенсионные выплаты в Абхазии обсудили Кириенко и Гунба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в ходе встречи с Бадрой Гунба обсудил бесперебойные... 02.04.2025, Sputnik Абхазия

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бадра гунба

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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в ходе встречи с Бадрой Гунба обсудил бесперебойные пенсионные выплаты в Абхазии и перспективы открытия отделения Промсвязьбанка.Кириенко и избранный президент Абхазии Бадра Гунба провели рабочую встречу в Сухуме. Пенсионеры, постоянно проживающие в Абхазии и получающие российскую пенсию, до 1 июля смогут получать выплаты по старой процедуре. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщил Кириенко. За три месяца пенсионеры должны успеть оформить банковские карты, добавил Кириенко. В реализации участвуют Центральный банк Абхазии, Сбербанк Абхазии и российский Промсвязьбанк, открывшие необходимые отделения в Сухуме и других городах. Сергей Кириенко выразил поддержку предложению Бадры Гунба о гарантировании стабильности социальных выплат, включая выплаты ветеранам, а также рассмотрению возможности выделения постоянного помещения для филиала ПСБ в республике.

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абхазия, россия, пенсионеры, сергей кириенко, бадра гунба