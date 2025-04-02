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"Эстафету Победы" передали Абхазии
"Эстафету Победы" передали Абхазии
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. "Эстафету Победы" передали Абхазии. Церемония прошла на КПП "Псоу". 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T11:25+0300
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. "Эстафету Победы" передали Абхазии. Церемония прошла на КПП "Псоу". В международной военно-патриотической акции приняли участие эстафетные группы Погрануправления ФСБ России в Абхазии и Погрануправления СГБ республики. Старт эстафеты состоялся 2 февраля одновременно по двум маршрутам — в Бресте и Мурманске. Она пройдет в девяти странах и завершится 28 мая в Москве у мемориала "Могила неизвестного солдата". В Абхазии эстафета будет проходить шесть дней. Акция призвана сохранить историческую память о подвиге героев, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов борьбы с фашизмом, а также укрепить дружбу и доверительные отношения между народами, проживающими не только на территории России, но также стран СНГ.
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абхазия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
"Эстафету Победы" передали Абхазии
11:25 02.04.2025 (обновлено: 13:36 02.04.2025)
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. "Эстафету Победы" передали Абхазии. Церемония прошла на КПП "Псоу".
В международной военно-патриотической акции приняли участие эстафетные группы Погрануправления ФСБ России в Абхазии и Погрануправления СГБ республики.
Старт эстафеты состоялся 2 февраля одновременно по двум маршрутам — в Бресте и Мурманске. Она пройдет в девяти странах и завершится 28 мая в Москве у мемориала "Могила неизвестного солдата".
В Абхазии эстафета будет проходить шесть дней.
Акция призвана сохранить историческую память о подвиге героев, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов борьбы с фашизмом, а также укрепить дружбу и доверительные отношения между народами, проживающими не только на территории России, но также стран СНГ.