https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/fondy-ashana-i-krug-dobra-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1054321373.html

Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предусматривает организацию сопровождения детей с орфанными... 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T20:08+0300

2025-04-02T20:08+0300

2025-04-02T20:08+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предусматривает организацию сопровождения детей с орфанными (редкими) заболеваниями из Абхазии, имеющих российское гражданство, для получения необходимой помощи через фонд "Круг добра". В "Ашана" уже обратился несовершеннолетний с диагнозом прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. "Круг добра" начал работу, чтобы обеспечить ребенка необходимым для лечения дорогостоящим препаратом. Партнерское соглашение между абхазским фондом "Ашана" и российским президентским фондом "Круг добра" открывает новые горизонты в поддержке детей с тяжелыми заболеваниями, отметил учредитель "Ашана" Беслан Шакая. "Мы благодарны России за то, что через фонд "Круг добра" она обеспечивает доступ к высококвалифицированной медицинской помощи и создает условия для полноценной и счастливой жизни детей".

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абхазия, россия, культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность