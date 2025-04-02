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Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве
Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предусматривает организацию сопровождения детей с орфанными... 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T20:08+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предусматривает организацию сопровождения детей с орфанными (редкими) заболеваниями из Абхазии, имеющих российское гражданство, для получения необходимой помощи через фонд "Круг добра". В "Ашана" уже обратился несовершеннолетний с диагнозом прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. "Круг добра" начал работу, чтобы обеспечить ребенка необходимым для лечения дорогостоящим препаратом. Партнерское соглашение между абхазским фондом "Ашана" и российским президентским фондом "Круг добра" открывает новые горизонты в поддержке детей с тяжелыми заболеваниями, отметил учредитель "Ашана" Беслан Шакая. "Мы благодарны России за то, что через фонд "Круг добра" она обеспечивает доступ к высококвалифицированной медицинской помощи и создает условия для полноценной и счастливой жизни детей".
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абхазия, россия, культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность
абхазия, россия, культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность
Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Фонды "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ предусматривает организацию сопровождения детей с орфанными (редкими) заболеваниями из Абхазии, имеющих российское гражданство, для получения необходимой помощи через фонд "Круг добра".
В "Ашана" уже обратился несовершеннолетний с диагнозом прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. "Круг добра" начал работу, чтобы обеспечить ребенка необходимым для лечения дорогостоящим препаратом.
Партнерское соглашение между абхазским фондом "Ашана" и российским президентским фондом "Круг добра" открывает новые горизонты в поддержке детей с тяжелыми заболеваниями, отметил учредитель "Ашана" Беслан Шакая.
"Мы благодарны России за то, что через фонд "Круг добра" она обеспечивает доступ к высококвалифицированной медицинской помощи и создает условия для полноценной и счастливой жизни детей".