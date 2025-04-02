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Гунба: конкурс "Команда Абхазии" – социальный лифт для патриотичных и неравнодушных людей
Гунба: конкурс "Команда Абхазии" – социальный лифт для патриотичных и неравнодушных людей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии" — это социальный лифт для патриотичных и неравнодушных молодых людей, заявил на инаугурации президент Бадра... 02.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии" — это социальный лифт для патриотичных и неравнодушных молодых людей, заявил на инаугурации президент Бадра Гунба. Более трех тысяч активных граждан Абхазии стали участниками конкурса "Команда Абхазии". Он подчеркнул, что проект направлен на формирование кадрового резерва страны.Победителей ждет интенсивная программа: обучение в мастерской управления "Сенеж", стажировки в государственных органах и крупнейших компаниях России. Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента.Гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин, присутствовавший на церемонии, отметил, что для Абхазии начинается новая глава позитивных изменений и процветания страны. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.
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абхазия, россия, конкурс "команда абхазии"
Гунба: конкурс "Команда Абхазии" – социальный лифт для патриотичных и неравнодушных людей
16:35 02.04.2025 (обновлено: 17:39 02.04.2025)
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии" — это социальный лифт для патриотичных и неравнодушных молодых людей, заявил на инаугурации президент Бадра Гунба.
Более трех тысяч активных граждан Абхазии стали участниками конкурса "Команда Абхазии". Он подчеркнул, что проект направлен на формирование кадрового резерва страны.
"Нам необходимо воспитать и продвигать во власть активную и грамотную молодежь. Конкурс "Команда Абхазии" и другие проекты, реализуемые в стране, – это социальный лифт для патриотичных и неравнодушных молодых людей, из которых формируется кадровый резерв для всех уровней государственного управления", – отметил Гунба.
Победителей ждет интенсивная программа: обучение в мастерской управления "Сенеж", стажировки в государственных органах и крупнейших компаниях России. Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента.
Гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин, присутствовавший на церемонии, отметил, что для Абхазии начинается новая глава позитивных изменений и процветания страны.
"Бадра Зурабович отметил, что будет набирать команду из числа финалистов конкурса "Команда Абхазии", который проходит по примеру проекта "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Для нас большая честь поделиться с братской страной своими лучшими наработками построения эффективно работающих социальных лифтов"
Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.