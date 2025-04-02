https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/gunba-konkurs-komanda-abkhazii---sotsialnyy-lift-dlya-patriotichnykh-i-neravnodushnykh-lyudey-1054318586.html

Гунба: конкурс "Команда Абхазии" – социальный лифт для патриотичных и неравнодушных людей

Гунба: конкурс "Команда Абхазии" – социальный лифт для патриотичных и неравнодушных людей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии" — это социальный лифт для патриотичных и неравнодушных молодых людей, заявил на инаугурации президент Бадра... 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T16:35+0300

2025-04-02T16:35+0300

2025-04-02T17:39+0300

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абхазия

россия

конкурс "команда абхазии"

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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии" — это социальный лифт для патриотичных и неравнодушных молодых людей, заявил на инаугурации президент Бадра Гунба. Более трех тысяч активных граждан Абхазии стали участниками конкурса "Команда Абхазии". Он подчеркнул, что проект направлен на формирование кадрового резерва страны.Победителей ждет интенсивная программа: обучение в мастерской управления "Сенеж", стажировки в государственных органах и крупнейших компаниях России. Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента.Гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин, присутствовавший на церемонии, отметил, что для Абхазии начинается новая глава позитивных изменений и процветания страны. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.

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