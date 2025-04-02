https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1054312877.html

Инаугурация президента Абхазии: прямая трансляция

Инаугурация президента Абхазии: прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Сегодня в Абхазии пройдет церемония инаугурации избранного президента Бадры Гунба. 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T11:39+0300

2025-04-02T11:39+0300

2025-04-02T11:39+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

инаугурация бадры гунба

бадра гунба

абхазия

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Церемония инаугурация президента пройдет в Большом зале комплекса правительственных зданий в Сухуме. Она начнется в 12:00. По итогам повторного голосования, состоявшегося 1 марта, Бадра Гунба получил 54,73% голосов избирателей. За него проголосовало 54 954 человек.

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видео, мультимедиа, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, абхазия