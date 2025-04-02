https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1054312877.html
Инаугурация президента Абхазии: прямая трансляция
Инаугурация президента Абхазии: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Сегодня в Абхазии пройдет церемония инаугурации избранного президента Бадры Гунба. 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T11:39+0300
2025-04-02T11:39+0300
2025-04-02T11:39+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
инаугурация бадры гунба
бадра гунба
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1a/1041167593_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9fe600abb9ec948edced540c1fca9c2f.jpg
Церемония инаугурация президента пройдет в Большом зале комплекса правительственных зданий в Сухуме. Она начнется в 12:00. По итогам повторного голосования, состоявшегося 1 марта, Бадра Гунба получил 54,73% голосов избирателей. За него проголосовало 54 954 человек.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1a/1041167593_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_aa5afd602510fee1af60af5e43ed5b77.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, абхазия
видео, мультимедиа, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, абхазия
Инаугурация президента Абхазии: прямая трансляция
Сегодня в Абхазии пройдет церемония инаугурации избранного президента Бадры Гунба.
Церемония инаугурация президента пройдет в Большом зале комплекса правительственных зданий в Сухуме. Она начнется в 12:00.
По итогам повторного голосования, состоявшегося 1 марта, Бадра Гунба получил 54,73% голосов избирателей. За него проголосовало 54 954 человек.