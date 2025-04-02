https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/parlament-rossii-budet-sistemno-vzaimodeystvovat-s-abkhazskimi-kollegami--1054319213.html

Парламент России будет системно взаимодействовать с абхазскими коллегами

Парламент России будет системно взаимодействовать с абхазскими коллегами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Парламент России будет системно на постоянной основе взаимодействовать с абхазскими коллегами для дальнейшего развития Абхазии на благо... 02.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-02T17:35+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Парламент России будет системно на постоянной основе взаимодействовать с абхазскими коллегами для дальнейшего развития Абхазии на благо всего многонационального народа республики, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В Народном Собрании Абхазии прошла встреча спикера Лаши Ашуба с вице-спикером Госдумы Петром Толстым и депутатом, председателем комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым. "Вы, являясь гарантом стабильности и гарантом диалога внутри абхазского общества, сыграли огромную роль в том, чтобы мы пришли к праздничному для республики событию. Позвольте вас заверить, что Парламент Российской Федерации и Совет Федерации всегда рядом", — отметил Толстой. Андрей Картаполов в свою очередь подчеркнул, что Россия высоко ценит участие представителей Абхазии в СВО. "Впереди у нас очень много совместных, добрых дел. И, конечно же, как сказали коллеги, я рассчитываю на то, что это будет плодотворно во всех отношениях. Парламент Абхазии приложит максимум усилий для этого", — добавил Ашуба. Лаша Ашуба встретился спредседателем Парламента Северной Осетии Теймуразом Тускаевым.Ашуба заявил, что Народное Собрание Абхазии готово к взаимодействию с законодательной властью Северной Осетии. "Благодарны за то, что вы нашли возможность принять участие в торжественной процедуре вступления в должность Бадры Зурабовича Гунба — для нас это очень важно. Народ Абхазии и народ Северной Осетии связывают давние, самые добрые и крепкие связи", — подчеркнул Ашуба. Тускаев поблагодарил Ашуба за приглашение и подчеркнул, что народы Абхазии и Северной Осетии связывают многовековые традиции.

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абхазия, россия, северная осетия, госдума рф, парламент абхазии