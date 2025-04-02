https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/razvitie-ekonomiki-i-kulturnye-svyazi-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-regionov-rossii-1054321526.html

Развитие экономики и культурные связи: о сотрудничестве Абхазии и регионов России

Развитие экономики и культурные связи: о сотрудничестве Абхазии и регионов России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. В Абхазию на инаугурацию президента Бадры Гунба приехали делегации глав регионов России. О сотрудничестве с республиках и планируемых... 02.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. В Абхазию на инаугурацию президента Бадры Гунба приехали делегации глав регионов России. О сотрудничестве с республиках и планируемых проектах - в материале Sputnik. Развитие экономики 850 000 долларов составил товарооборот Абхазии с Карачаево-Черкесской республикой в прошлом году, а это на 23% больше, чем за 2023 год, сказал журналистам глава КЧР Рашид Темрезов. "В 2012 году мы подписывали соглашение с правительством Абхазии. Думаю, сегодня мы его пересмотрим, актуализируем и найдем новые точки соприкосновения, а их у нас много — это и туризм, и сельское хозяйство, и, конечно же, культурные и спортивные взаимоотношения", — пояснил Темрезов.За последние пять лет товарооборот между Краснодарским краем и Абхазией увеличился более чем в 2 раза, сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале. Медицина, образование, пищевая промышленность, поставки сельхозпродукции — основные направления сотрудничества Абхазии и Кабардино-Балкарской Республики, отметил ее глава Казбек Коков. "Мы хотим и дальше приумножать эти проекты именно в экономике. Сегодня как раз будем обсуждать и создадим комиссии, которые найдут точки соприкосновения по новым экономическим проектам, выгодным и для народа Кабардино-Балкарии и для Абхазии", — добавил он.Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил, что идет работа над созданием торгового дома, который даст возможность производителям из Абхазии получать на льготных условиях площадки для хранения и продажи своих товаров на территории Башкортостана.По его словам, абхазы и башкиры традиционно поддерживали друг друга. Он отметил, что во время голода в Башкортостане в 20-е годы прошлого века, абхазы помогали жителей республики продуктами. Кроме того, после Великой Отечественной войны, многие жители Башкортостана проходили реабилитацию в санаториях Абхазии. "При этом, из Башкортостана тоже многие товары и продукты шли на нужды абхазского населения. Конечно, это нефть, бензин, продукты, переработанные из нефти, которые нужны для экономики Абхазии и ряд других продуктов, которые и по сегодняшний день поставляются", - рассказал Назаров.Туристический потенциалПо словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, Абхазия и Адыгея плотно взаимодействуют, увеличивают товарооборот и культурные связи.Кумпилов добавил, что у жителей региона есть интерес к туристическому потенциалу Абхазии, а в этом году молодежная делегация из республики будет участвовать в слете талантливой молодежи "Фишт" в Адыгее.Взаимодействие Абхазии и Башкортостана ведется по нескольким направлениям — культура, образование, экономика и туризм. В рамках проекта "Башкирское долголетие" в республике уже побывали группы туристов из российского региона. В планах также реализация гуманитарных проектов, в том числе по модернизации сухумской набережной. "Есть проект по строительству в Абхазии, недалеко от нового аэропорта, детского санатория на 80 номеров. Это даст возможность детям круглогодично получать лечение и отдых здесь на территории Абхазии", — добавил Назаров. С июня планируется организовать прямое авиасообщение с Сухумом. Полеты будут осуществляться раз в неделю.Постоянное авиасообщение между Ханты-Мансийским округом — Югра и Абхазией может быть организовано после открытия аэропорта имени Владислава Ардзинба, заявил губернатор округа Руслан Кухарук. По его словам, сейчас стороны обсуждают открытие авиасообщения на лето, определяется авиакомпания, которая будет осуществлять перевозки. "Мы видим, что многие туристы, в том числе из Югры, посещают Абхазию. Сегодня это большей частью те, кто приезжают отдыхать в Сочи и потом уже передвигаются на автомобильном транспорте в Абхазию". Это создаст комфортные условия, чтобы развивать туристические отношения между Югрой и Абхазией.Культурное взаимодействие Сборник стихов 30 абхазских поэтов планируют выпустить в Северной Осетии, рассказал журналистам председатель Парламента республики Таймураз Тускаев. Он подчеркнул, что в Осетии чтут имя выдающегося абхазского ученого Шалвы Инал-ипа за его вклад в научную основу этногенеза осетинского народа. "Он проводил интересные параллели, которые свидетельствуют о многих общих началах осетинского и абхазского народов, и мы планируем большое взаимодействие в научной сфере", — сказал Тускаев.Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме в конце мая, запланирована большая образовательная, спортивная и патриотическая программа, сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Всего в дорожной карте Сухума и Нижнего Новогорода более 60 совместных проектов.

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