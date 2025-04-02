https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/spros-na-tury-iz-rossii-v-abkhaziyu-nachal-vosstanavlivatsya-1054320042.html

Спрос на туры из России в Абхазию начал восстанавливаться

Спрос на туры из России в Абхазию начал восстанавливаться

Sputnik Абхазия

Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России – это на 18% больше, чем в прошлом году. 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T18:31+0300

2025-04-02T18:31+0300

2025-04-02T18:31+0300

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абхазия

отдых в абхазии

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Спрос на путевки в Абхазию на май уже на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. Количество бронирований с начала июня по конец августа пока на 23,2% уступает аналогичным показателям 2024 года. Сегодня Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия и Абхазия в 2025 году ожидают рекордное количество российских туристов в республике.

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