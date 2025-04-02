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Спрос на туры из России в Абхазию начал восстанавливаться
Спрос на туры из России в Абхазию начал восстанавливаться
Sputnik Абхазия
Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России – это на 18% больше, чем в прошлом году. 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T18:31+0300
2025-04-02T18:31+0300
2025-04-02T18:31+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Спрос на путевки в Абхазию на май уже на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. Количество бронирований с начала июня по конец августа пока на 23,2% уступает аналогичным показателям 2024 года. Сегодня Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия и Абхазия в 2025 году ожидают рекордное количество российских туристов в республике.
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абхазия, отдых в абхазии, россия
абхазия, отдых в абхазии, россия
Спрос на туры из России в Абхазию начал восстанавливаться
Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России – это на 18% больше, чем в прошлом году.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Спрос на путевки в Абхазию на май уже на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии.
Количество бронирований с начала июня по конец августа пока на 23,2% уступает аналогичным показателям 2024 года.
Сегодня Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия и Абхазия в 2025 году ожидают рекордное количество российских туристов в республике.