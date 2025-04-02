https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/takie-obstoyatelstva-nestor-tarba-o-pobede-v-olimpiade-umnitsy-i-umniki-1054316984.html

Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"

Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"

Sputnik Абхазия

Ученик столичной школы №2 Нестор Тарба победил в телевизионной олимпиаде "Умницы и умники". Минпросвещения Абхазии на протяжении четырех лет осуществляет... 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T16:13+0300

2025-04-02T16:13+0300

2025-04-02T16:13+0300

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Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"

Ученик столичной школы №2 Нестор Тарба победил в телевизионной олимпиаде "Умницы и умники". Минпросвещения Абхазии на протяжении четырех лет осуществляет отбор, подготовку и отправку конкурсантов на этот интеллектуальный конкурс. В эфире радио Sputnik Нестор рассказал об участии в олимпиаде. Слушайте подкаст.

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