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Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"
Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"
Sputnik Абхазия
Ученик столичной школы №2 Нестор Тарба победил в телевизионной олимпиаде "Умницы и умники". Минпросвещения Абхазии на протяжении четырех лет осуществляет... 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T16:13+0300
2025-04-02T16:13+0300
2025-04-02T16:13+0300
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Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"
Ученик столичной школы №2 Нестор Тарба победил в телевизионной олимпиаде "Умницы и умники". Минпросвещения Абхазии на протяжении четырех лет осуществляет отбор, подготовку и отправку конкурсантов на этот интеллектуальный конкурс. В эфире радио Sputnik Нестор рассказал об участии в олимпиаде. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, олимпиада, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, олимпиада, аудио
Такие обстоятельства: Нестор Тарба о победе в олимпиаде "Умницы и умники"
Ученик столичной школы №2 Нестор Тарба победил в телевизионной олимпиаде "Умницы и умники". Минпросвещения Абхазии на протяжении четырех лет осуществляет отбор, подготовку и отправку конкурсантов на этот интеллектуальный конкурс.
В эфире радио Sputnik Нестор рассказал об участии в олимпиаде.
Слушайте подкаст
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