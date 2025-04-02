Трапш об основных посылах речи президента Абхазии во время церемонии инаугурации

"Главных программных пунктов три. Первое - для дальнейшего развития необходима дальнейшая консолидация абхазского общества, и все должны работать на этот результат. Он ключевой, без него никакие другие преобразования невозможны. Второй момент - надо опираться на свои силы, а не только на поддержку Российской Федерациии. Это будет основой. Мы должны строить свою систему экономическую, сохранять культурную среду. И третий момент - у нас есть ресурсы, в том числе и человеческий капитал, которые готовы работать на созидание. Мне кажется, что эти три посыла являются основными", - отметил Трапш.