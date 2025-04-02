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Трапш об основных посылах речи президента Абхазии во время церемонии инаугурации
Трапш об основных посылах речи президента Абхазии во время церемонии инаугурации
Sputnik Абхазия
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik рассказал о значении церемония вступления в должность главы государства и оценил атмосферу инаугурации Бадры... 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T17:55+0300
2025-04-02T17:55+0300
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Политолог об инаугурации президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Политолог об инаугурации президента Абхазии
Бадра Гунба вступил в должность и стал шестым президентом Абхазии. О том, какие задачи стоят перед главой государства, в эфире радио Sputnik говорили с политологом Николаем Трапш. Слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, президент, инаугурация бадры гунба, инаугурация, аудио
подкасты, абхазия, президент, инаугурация бадры гунба, инаугурация, аудио
Трапш об основных посылах речи президента Абхазии во время церемонии инаугурации
17:55 02.04.2025 (обновлено: 17:56 02.04.2025)
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik рассказал о значении церемония вступления в должность главы государства и оценил атмосферу инаугурации Бадры Гунба.
Бадра Гунба вступил в должность и стал шестым президентом Абхазии. О том, какие задачи стоят перед главой государства, в эфире радио Sputnik говорили с политологом Николаем Трапш.
"Главных программных пунктов три. Первое - для дальнейшего развития необходима дальнейшая консолидация абхазского общества, и все должны работать на этот результат. Он ключевой, без него никакие другие преобразования невозможны. Второй момент - надо опираться на свои силы, а не только на поддержку Российской Федерациии. Это будет основой. Мы должны строить свою систему экономическую, сохранять культурную среду. И третий момент - у нас есть ресурсы, в том числе и человеческий капитал, которые готовы работать на созидание. Мне кажется, что эти три посыла являются основными", - отметил Трапш.