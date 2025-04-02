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Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии

Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии

Sputnik Абхазия

Эксперт национальной туркомпании Армен Карнецян в эфире радио Sputnik рассказал, насколько абхазские религиозные объекты привлекают туристов. 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T09:50+0300

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Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии

Религиозный туризм – вид туризма не только для верующих, но и для тех, кто хочет насладиться красотой культовой архитектуры. В Абхазии много святынь и православных храмов, которые вызывают большой интерес среди туристов. О паломничестве, о том, как это направление развито в Абхазии, какие у него перспективы, рассказал эксперт абхазской туристической компании Армен Карнецян. Он отметил, что в Абхазии религиозный туризм достаточно развит, он делится на паломнические туры и обычный туризм – самостоятельное знакомство с храмами людьми, приезжающими на отдых в республику. Это познавательно-культурный туризм. Подробности слушайте в подкасте.

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