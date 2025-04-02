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Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии
Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Эксперт национальной туркомпании Армен Карнецян в эфире радио Sputnik рассказал, насколько абхазские религиозные объекты привлекают туристов. 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T09:50+0300
2025-04-02T09:50+0300
2025-04-02T09:50+0300
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Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии
Религиозный туризм – вид туризма не только для верующих, но и для тех, кто хочет насладиться красотой культовой архитектуры. В Абхазии много святынь и православных храмов, которые вызывают большой интерес среди туристов. О паломничестве, о том, как это направление развито в Абхазии, какие у него перспективы, рассказал эксперт абхазской туристической компании Армен Карнецян. Он отметил, что в Абхазии религиозный туризм достаточно развит, он делится на паломнические туры и обычный туризм – самостоятельное знакомство с храмами людьми, приезжающими на отдых в республику. Это познавательно-культурный туризм. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, паломничество, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, паломничество, аудио
Турбаза: Карнецян о религиозном туризме в Абхазии
Эксперт национальной туркомпании Армен Карнецян в эфире радио Sputnik рассказал, насколько абхазские религиозные объекты привлекают туристов.
Религиозный туризм – вид туризма не только для верующих, но и для тех, кто хочет насладиться красотой культовой архитектуры. В Абхазии много святынь и православных храмов, которые вызывают большой интерес среди туристов.
О паломничестве, о том, как это направление развито в Абхазии, какие у него перспективы, рассказал эксперт абхазской туристической компании Армен Карнецян.
Он отметил, что в Абхазии религиозный туризм достаточно развит, он делится на паломнические туры и обычный туризм – самостоятельное знакомство с храмами людьми, приезжающими на отдых в республику. Это познавательно-культурный туризм.
Подробности слушайте в подкасте
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