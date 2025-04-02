https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/vosstanovlenie-naberezhnoy-dioskurov-v-sukhume-planiruetsya-nachat-osenyu-1054313014.html

Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме планируется начать осенью

Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме планируется начать осенью

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме властями Татарстана и Башкортостана планируется начать осенью и завершить к следующему... 02.04.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

сухум

сергей кириенко

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме властями Татарстана и Башкортостана планируется начать осенью и завершить к следующему курортному сезону. О реконструкции рассказали первому замруководителя Администрации Президента России Сергею Кириенко. На набережной построят игровые комплексы, территории для проведения мероприятий, уложат бетонную тротуарную плитку, благоустроят велосипедную дорожку. "Здесь важно, чтобы в первую очередь нравилось жителям. То есть лучший опыт, который могут дать города-побратимы Сухума. Абхазии надо это использовать, но сделать это так, чтобы все-таки сохранилась традиция знаменитой сухумской набережной", — отметил Кириенко.

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Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, сергей кириенко