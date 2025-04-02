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Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме планируется начать осенью
Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме планируется начать осенью
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме властями Татарстана и Башкортостана планируется начать осенью и завершить к следующему... 02.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме властями Татарстана и Башкортостана планируется начать осенью и завершить к следующему курортному сезону. О реконструкции рассказали первому замруководителя Администрации Президента России Сергею Кириенко. На набережной построят игровые комплексы, территории для проведения мероприятий, уложат бетонную тротуарную плитку, благоустроят велосипедную дорожку. "Здесь важно, чтобы в первую очередь нравилось жителям. То есть лучший опыт, который могут дать города-побратимы Сухума. Абхазии надо это использовать, но сделать это так, чтобы все-таки сохранилась традиция знаменитой сухумской набережной", — отметил Кириенко.
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абхазия, сухум, сергей кириенко
абхазия, сухум, сергей кириенко
Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме планируется начать осенью
10:30 02.04.2025 (обновлено: 11:47 02.04.2025)
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Восстановление набережной Диоскуров в Сухуме властями Татарстана и Башкортостана планируется начать осенью и завершить к следующему курортному сезону.
О реконструкции рассказали первому замруководителя Администрации Президента России Сергею Кириенко.
На набережной построят игровые комплексы, территории для проведения мероприятий, уложат бетонную тротуарную плитку, благоустроят велосипедную дорожку.
"Здесь важно, чтобы в первую очередь нравилось жителям. То есть лучший опыт, который могут дать города-побратимы Сухума. Абхазии надо это использовать, но сделать это так, чтобы все-таки сохранилась традиция знаменитой сухумской набережной", — отметил Кириенко.