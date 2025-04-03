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Абхазия получила партию патриотических стендов
Абхазия получила партию патриотических стендов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр – Sutnik. Абхазия получила третью партию патриотических стендов.Наглядные пособия посвящены участникам Великой Отечественной войны, СВО и... 03.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-03T13:20+0300
2025-04-03T13:20+0300
2025-04-03T15:32+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sutnik. Абхазия получила третью партию патриотических стендов.Наглядные пособия посвящены участникам Великой Отечественной войны, СВО и Отечественной войны народа Абхазии. Их распределят по всем школам республики. Стенды произведены в России – это результат совместной работы Минпросвещения Абхазии и Фонда президентских грантов России. Всего в Абхазию доставили 918 мольбертов. Сейчас идет разработка стенда, посвященного первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, рассказал пресс-секретарь Минпроса Аслан Кутелия. Планируется создать пособия о поэтах и писателях республики.
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абхазия, образование, вов, россия
абхазия, образование, вов, россия
Абхазия получила партию патриотических стендов
13:20 03.04.2025 (обновлено: 15:32 03.04.2025)
СУХУМ, 3 апр – Sutnik. Абхазия получила третью партию патриотических стендов.
Наглядные пособия посвящены участникам Великой Отечественной войны, СВО и Отечественной войны народа Абхазии. Их распределят по всем школам республики.
Стенды произведены в России – это результат совместной работы Минпросвещения Абхазии и Фонда президентских грантов России.
Всего в Абхазию доставили 918 мольбертов.
Сейчас идет разработка стенда, посвященного первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, рассказал пресс-секретарь Минпроса Аслан Кутелия. Планируется создать пособия о поэтах и писателях республики.