https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/chernyshov-o-sozdanii-filmov-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-geroi-est-v-kazhdoy-strane--1054327038.html
Чернышов о создании фильмов о Великой Отечественной войне: герои есть в каждой стране
Чернышов о создании фильмов о Великой Отечественной войне: герои есть в каждой стране
Sputnik Абхазия
О том, как возникла идея форума "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, как в проект включилась Абхазия и какое продолжение получит форум, в эфире... 03.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-03T15:57+0300
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Чернышов о создании фильмов Великой Отечественной войны: герои есть в каждой стране
Sputnik Абхазия
Чернышов о создании фильмов Великой Отечественной войны: герои есть в каждой стране
О том, как возникла идея форума "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, как в проект включилась Абхазия и какое продолжение получит форум, в эфире радио Sputnik рассказал вице-спикер Госдумы России, председатель международного движения "Победа 9.45" Борис Чернышов.Студенты АГУ приняли участие в образовательном патриотическом форуме "Лаборатория кино" в Подмосковье, организованном в рамках международного движения "Победа 9.45". Форум объединил молодых кинематографистов из стран Евразии для обмена опытом и создания фильмов о Великой Отечественной войне.Основная цель проекта – поддержка молодых кинематографистов в создании фильмов, сохраняющих память о Великой Отечественной войне."Идея возникла из общения с нашими молодыми ребятами, теми, кто хочет создавать. Создавать, делать креативные проекты, развиваться и продвигать, конечно же, свои идеи, сохраняя историческую память, но приоткрывая новые страницы, неизвестные страницы. Причем в тех вещах, которые как бы давным-давно уже ясны. Великая Отечественная война, сколько фильмов снято, сколько историй рассказано. Но еще, как оказалось, и даже 10% не рассказано. Герои есть в каждой семье, и ребята хотят рассказать. Интересно, о героях в своей семье, в своем городе, в своей стране", – сказал Чернышов.Слушайте подкаст.
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подкасты, кино, великая отечественная война, аудио
подкасты, кино, великая отечественная война, аудио
О том, как возникла идея форума "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, как в проект включилась Абхазия и какое продолжение получит форум, в эфире радио Sputnik рассказал вице-спикер Госдумы России, председатель международного движения "Победа 9.45" Борис Чернышов.
Студенты АГУ приняли участие в образовательном патриотическом форуме "Лаборатория кино" в Подмосковье, организованном в рамках международного движения "Победа 9.45". Форум объединил молодых кинематографистов из стран Евразии для обмена опытом и создания фильмов о Великой Отечественной войне.
Основная цель проекта – поддержка молодых кинематографистов в создании фильмов, сохраняющих память о Великой Отечественной войне.
"Идея возникла из общения с нашими молодыми ребятами, теми, кто хочет создавать. Создавать, делать креативные проекты, развиваться и продвигать, конечно же, свои идеи, сохраняя историческую память, но приоткрывая новые страницы, неизвестные страницы. Причем в тех вещах, которые как бы давным-давно уже ясны. Великая Отечественная война, сколько фильмов снято, сколько историй рассказано. Но еще, как оказалось, и даже 10% не рассказано. Герои есть в каждой семье, и ребята хотят рассказать. Интересно, о героях в своей семье, в своем городе, в своей стране", – сказал Чернышов.