https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/gai-abkhazii-v-testovom-rezhime-opredelen-poryadok-obrascheniya-voditeley-za-rossiyskimi-pravami-1054340118.html
ГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за российскими правами
ГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за российскими правами
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. ГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за получением водительских прав российского образца. 03.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-03T15:30+0300
2025-04-03T15:30+0300
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. ГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за получением водительских прав российского образца. Об этом Первому замруководителя Администрации Президента России Сергею Кириенко рассказали в УГАИ МВД республики. Водители будут обращаться с заявлением и документами — паспорт гражданина России и Абхазии, действующее водительское удостоверение. Документы будут скопированы, проверены по базе и направлены в Госавтоинспекцию МВД России для последующей передачи и выдачи в республике. Президент России Владимир Путин продлил на год возможность передвигаться по территории РФ по абхазским правам. Абхазские водители смогут в режиме одного окна обменять водительские права по упрощенной процедуре без дополнительных экзаменов и медкомиссии.
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абхазия, россия, гаи, мвд абхазии, сергей кириенко, бадра гунба
абхазия, россия, гаи, мвд абхазии, сергей кириенко, бадра гунба
ГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за российскими правами
15:30 03.04.2025 (обновлено: 17:01 03.04.2025)
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. ГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за получением водительских прав российского образца.
Об этом Первому замруководителя Администрации Президента России Сергею Кириенко рассказали в УГАИ МВД республики.
Водители будут обращаться с заявлением и документами — паспорт гражданина России и Абхазии, действующее водительское удостоверение. Документы будут скопированы, проверены по базе и направлены в Госавтоинспекцию МВД России для последующей передачи и выдачи в республике.
Президент России Владимир Путин продлил на год возможность передвигаться по территории РФ по абхазским правам.
Абхазские водители смогут в режиме одного окна обменять водительские права по упрощенной процедуре без дополнительных экзаменов и медкомиссии.