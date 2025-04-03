https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/grazhdanin-i-nachalnik-loboda-o-reshenii-problem-s-narusheniem-granits-zapovednika-v-pitsunde--1054335606.html

Гражданин и начальник: Лобода о решении проблем с нарушением границ заповедника в Пицунде

Гражданин и начальник: Лобода о решении проблем с нарушением границ заповедника в Пицунде

Sputnik Абхазия

Комиссия по охране заповедной зоны Пицунда-Мюссерского заповедника выявила нарушения границ объекта, факты самовольного строения, организацию свалок и другие... 03.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-03T18:19+0300

2025-04-03T18:19+0300

2025-04-03T18:40+0300

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Гражданин и начальник: Лобода о решении проблем с нарушением границ заповедника в Пицунде Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Лобода о решении проблем с нарушением границ заповедника в Пицунде

Комиссия по охране заповедной зоны Пицунда-Мюссерского заповедника выявила нарушения границ объекта, факты самовольного строения, организацию свалок и другие нарушения. Какой вред это наносит заповеднику, каково общее состояние объекта, а также как намерена пресекать нарушения администрация заповедника, в эфире радио Sputnik рассказала и.о. директора Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.На данный момент комиссия разрабатывает решение проблем с нарушением границ объектами самовольного строения, сказала Лобода в интервью радио."Все настолько запущенно, что сейчас нам приходится действовать только жестко и только в виде ликвидации этих объектов, потому что речь идет о самой посещаемой улице в Пицунде – это Кипарисовая аллея, на которой размещены более 50 коммерческих объектов, нарушающих экосистему. То есть если мы говорим о сувенирном магазине, то, возможно, они никак не нарушают. Но там есть кафе, там есть чебуречная – у них есть какой-то выброс", – пояснила Лобода.И.о. директора Пицунда-Мюссерского заповедника рассказала, каким будет забор, на строительство которого уже есть средства."У нас практически с двух сторон граница не будет меняться. Возможно, только из-за крупных экземпляров сосны мы будем двигать, потому что корневая система, возможно, не даст. Есть у нас два-три объекта, которые залезли на территорию заповедника где-то на 50 сантиметров. Их, скорее всего, будем делать просто впритык и закрывать их проходы в лес. Либо мы будем как-то обходить их", – сказала Лобода.Слушайте подкаст.

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