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Испорченное детство: Великая Отечественная война в жизни Григория Шарова
Испорченное детство: Великая Отечественная война в жизни Григория Шарова
Sputnik Абхазия
В этом году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Свидетелей самого трагического события ХХ века с каждым годом становится все меньше... 03.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-03T08:00+0300
2025-04-03T08:00+0300
2025-04-03T08:00+0300
великая победа — 80
абхазия
великая отечественная война
80-летие победы в великой отечественной войне
лица победы
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SputnikОдин из них живет в сухумском микрорайоне Маяк – Григорий Шаров, которому было 11 лет, когда началась война. Семья его жила в Севастополе, незадолго до нападения фашистов отец ушел из жизни, мама осталась с двумя маленькими детьми на руках.Воспоминания у ветерана отрывочные. По его признанию, многие моменты, связанные с Великой Отечественной, с течением времени стали забываться. Но некоторые эпизоды врезались в сознание на всю жизнь. Один из них – когда вражеские самолеты бомбили Крым, и люди в панике искали укрытие.Севастополь был объят огнем. Чтобы спасти детей, мать Григория пешком направилась в сторону Симферополя, где было немного спокойнее. Ночевать приходилось у дороги, а к утру, немного передохнув, семья продолжала свой путь. Дойдя до Симферополя, они поселились в доме недалеко от города.Через некоторое время мать Григория узнала о том, что недалеко от Симферополя стали создавать партизанские отряды, которым нужна была помощь местных жителей. В один из таких отрядов их и забрали. Там они выполняли посильную работу – помогали подвозить грузы для партизан, маскировали технику, исполняли другие поручения. Взамен им давали еду, и семья чувствовала себя защищенной.Однако это продолжалось недолго, мать Григория Шарова вскоре заболела и умерла. Одна из женщин, работающих в отряде, пожалела мальчика и забрала его к себе.Освобождение Крымского полуострова весной 1944 года Шаров называет одним из лучших моментов в жизни. Когда ему исполнилось 20 лет, Григорий Шаров пошел служить в морской флот Севастополя. Затем его и других сослуживцев направили в Поти, а через некоторое время – в Сухум.Здесь он и обрел свой дом – после службы Григорий решил остаться в Абхазии, обзавелся семьей и устроился работать токарем.
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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы
абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы
Испорченное детство: Великая Отечественная война в жизни Григория Шарова
В этом году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Свидетелей самого трагического события ХХ века с каждым годом становится все меньше и меньше.
Один из них живет в сухумском микрорайоне Маяк – Григорий Шаров, которому было 11 лет, когда началась война. Семья его жила в Севастополе, незадолго до нападения фашистов отец ушел из жизни, мама осталась с двумя маленькими детьми на руках.
Воспоминания у ветерана отрывочные. По его признанию, многие моменты, связанные с Великой Отечественной, с течением времени стали забываться. Но некоторые эпизоды врезались в сознание на всю жизнь. Один из них – когда вражеские самолеты бомбили Крым, и люди в панике искали укрытие.
"Немецкие самолеты начали бомбить, и мы вынуждены были уйти из дома, искать укрытие. Кто-то прятался в ямках, кто-то в подвалах, потому что стреляли страшно. Во время очередной бомбардировки снаряд угодил рядом с местом, где мы лежали, и нас завалило землей, но, к счастью, мы остались живы", – рассказал Шаров.
Севастополь был объят огнем. Чтобы спасти детей, мать Григория пешком направилась в сторону Симферополя, где было немного спокойнее. Ночевать приходилось у дороги, а к утру, немного передохнув, семья продолжала свой путь. Дойдя до Симферополя, они поселились в доме недалеко от города.
Через некоторое время мать Григория узнала о том, что недалеко от Симферополя стали создавать партизанские отряды, которым нужна была помощь местных жителей. В один из таких отрядов их и забрали. Там они выполняли посильную работу – помогали подвозить грузы для партизан, маскировали технику, исполняли другие поручения. Взамен им давали еду, и семья чувствовала себя защищенной.
Однако это продолжалось недолго, мать Григория Шарова вскоре заболела и умерла. Одна из женщин, работающих в отряде, пожалела мальчика и забрала его к себе.
Освобождение Крымского полуострова весной 1944 года Шаров называет одним из лучших моментов в жизни. Когда ему исполнилось 20 лет, Григорий Шаров пошел служить в морской флот Севастополя. Затем его и других сослуживцев направили в Поти, а через некоторое время – в Сухум.
Здесь он и обрел свой дом – после службы Григорий решил остаться в Абхазии, обзавелся семьей и устроился работать токарем.