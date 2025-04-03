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Кириенко подарил электрокардиограф больнице Ткуарчала
Кириенко подарил электрокардиограф больнице Ткуарчала
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Электрокардиограф подарил районной больнице Ткуарчала Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. 03.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Электрокардиограф подарил районной больнице Ткуарчала Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Сегодня он вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба посетил медучреждение, ознакомился с условиями работы и пообщался с персоналом. Кириенко и Гунба также посетили Аллею Героев в Ткуарчале. Там они возложили цветы к памятнику в честь павших в Отечественной войне народа Абхазии и Великой Отечественной войне. Церемония стала знаком глубокого уважения к подвигу защитников Отечества. Память о героях — важнейшая часть народной идентичности, и сохранение мемориальных комплексов остается приоритетом в российско-абхазском гуманитарном сотрудничестве. Сегодня в Абхазии 82 села участвуют в специальной программе по восстановлению памятников участникам обеих войн. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов России на реставрацию мемориалов уже направлено более 77,5 млн рублей. Работа по сохранению исторической памяти будет продолжена.
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абхазия, россия, сергей кириенко, бадра гунба, ткуарчальский район, медицина
абхазия, россия, сергей кириенко, бадра гунба, ткуарчальский район, медицина
Кириенко подарил электрокардиограф больнице Ткуарчала
11:20 03.04.2025 (обновлено: 12:41 03.04.2025)
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Электрокардиограф подарил районной больнице Ткуарчала Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Сегодня он вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба посетил медучреждение, ознакомился с условиями работы и пообщался с персоналом.
Кириенко и Гунба также посетили Аллею Героев в Ткуарчале. Там они возложили цветы к памятнику в честь павших в Отечественной войне народа Абхазии и Великой Отечественной войне.
Церемония стала знаком глубокого уважения к подвигу защитников Отечества. Память о героях — важнейшая часть народной идентичности, и сохранение мемориальных комплексов остается приоритетом в российско-абхазском гуманитарном сотрудничестве.
Сегодня в Абхазии 82 села участвуют в специальной программе по восстановлению памятников участникам обеих войн. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов России на реставрацию мемориалов уже направлено более 77,5 млн рублей. Работа по сохранению исторической памяти будет продолжена.