https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/kirienko-podaril-elektrokardiograf-bolnitse-tkuarchala-1054325371.html

Кириенко подарил электрокардиограф больнице Ткуарчала

Кириенко подарил электрокардиограф больнице Ткуарчала

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Электрокардиограф подарил районной больнице Ткуарчала Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. 03.04.2025, Sputnik Абхазия

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сергей кириенко

бадра гунба

ткуарчальский район

медицина

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Электрокардиограф подарил районной больнице Ткуарчала Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Сегодня он вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба посетил медучреждение, ознакомился с условиями работы и пообщался с персоналом. Кириенко и Гунба также посетили Аллею Героев в Ткуарчале. Там они возложили цветы к памятнику в честь павших в Отечественной войне народа Абхазии и Великой Отечественной войне. Церемония стала знаком глубокого уважения к подвигу защитников Отечества. Память о героях — важнейшая часть народной идентичности, и сохранение мемориальных комплексов остается приоритетом в российско-абхазском гуманитарном сотрудничестве. Сегодня в Абхазии 82 села участвуют в специальной программе по восстановлению памятников участникам обеих войн. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов России на реставрацию мемориалов уже направлено более 77,5 млн рублей. Работа по сохранению исторической памяти будет продолжена.

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абхазия, россия, сергей кириенко, бадра гунба, ткуарчальский район, медицина