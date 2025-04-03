https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/naznachen-premer-ministr-abkhazii--1054349670.html

Назначен премьер-министр Абхазии

Назначен премьер-министр Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Премьер-министром Абхазии назначен Владимир Делба. 03.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-03T17:41+0300

2025-04-03T17:41+0300

2025-04-03T18:02+0300

в абхазии

абхазия

бадра гунба

премьер-министры

владимир делба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045506632_0:155:1620:1066_1920x0_80_0_0_d6d97c44065d97e658175c2388def276.jpg

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Премьер-министром Абхазии назначен Владимир Делба. Указ подписал президент Бадра Гунба.Глава государства принял отставку Кабинета министров. Ведомства продолжат исполнять свои полномочия до сформирования нового состава, но на срок не более трех месяцев со дня принятия решения об отставке.Владимир Делба родился 26 сентября 1974 года в Сухуме.В 1997 году окончил экономический факультет АГУ по специальности "бухгалтерский учет и аудит"; позже – аспирантуру по кафедре учета анализа и аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.В 1993-1994 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил Абхазии.Трудовую деятельность начал еще в годы учебы в 1996 году ведущим специалистом контрольно-ревизионного управления министерства финансов Абхазии.В 2000 году был назначен замначальника контрольно-ревизионного управления министерства финансов Абхазии.В 2002 году занял должность замминистра финансов Абхазии.С октября 2011 по апрель 2015 года занимал пост вице-премьера и министра финансов Абхазии.Со 2 июня по 26 сентября 2014 года временно исполнял обязанности главы правительства Абхазии.С 2014 по 2020 год – проректор по экономическим вопросам и международным связям АГУ.28 апреля 2020 года назначен вице-премьером и министром финансов Абхазии.3 марта 2025 года - на должность исполняющего обязанности премьера республики.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, бадра гунба, премьер-министры, владимир делба