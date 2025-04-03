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Посредник: Ануа о военном призыве в Абхазии и подготовке к параду Победы
Посредник: Ануа о военном призыве в Абхазии и подготовке к параду Победы
Sputnik Абхазия
Исполняющий обязанности министра обороны Абхазии Владимир Ануа в эфире радио Sputnik рассказал о призывной кампании в Вооруженные силы страны. 03.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-03T11:15+0300
2025-04-03T11:15+0300
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Посредник: Ануа о военном призыве в Абхазии и подготовке к параду Победы
Sputnik Абхазия
Посредник: Ануа о военном призыве в Абхазии и подготовке к параду Победы
31 марта президент Бадра Гунба подписал указ о военном призыве. На военную службу с 1 апреля по 30 июня 2025 года призываются граждане республики в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.О том, как активно пополняются ряды Вооруженных сил, кто имеет право на отсрочку, насколько патриотична абхазская молодежь и какую роль в призывной кампании играет идеология, рассказал и.о. министра обороны Владимир Ануа. Об этом, а также о том, как пройдет парад Победы в Абхазии, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, посредник, министерство обороны абхазии, призыв, аудио
подкасты, абхазия, посредник, министерство обороны абхазии, призыв, аудио
Посредник: Ануа о военном призыве в Абхазии и подготовке к параду Победы
Исполняющий обязанности министра обороны Абхазии Владимир Ануа в эфире радио Sputnik рассказал о призывной кампании в Вооруженные силы страны.
31 марта президент Бадра Гунба подписал указ о военном призыве. На военную службу с 1 апреля по 30 июня 2025 года призываются граждане республики в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.
О том, как активно пополняются ряды Вооруженных сил, кто имеет право на отсрочку, насколько патриотична абхазская молодежь и какую роль в призывной кампании играет идеология, рассказал и.о. министра обороны Владимир Ануа.
Об этом, а также о том, как пройдет парад Победы в Абхазии, слушайте в подкасте.