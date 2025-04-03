https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/v-abkhazii-vylovili-ryby-v-tri-raza-menshe-chem-v-proshlom-sezone-1054335039.html

В Абхазии выловили рыбы в три раза меньше, чем в прошлом сезоне

В Абхазии выловили рыбы в три раза меньше, чем в прошлом сезоне

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В акватории Абхазии выловлено в осенне-зимнюю путину 14,5 тыс. тонн рыбы, это в три раза меньше, чем в прошлый сезон, сообщил Sputnik... 03.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-03T13:00+0300

2025-04-03T13:00+0300

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в абхазии

абхазия

рыбный промысел в абхазии

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В акватории Абхазии выловлено в осенне-зимнюю путину 14,5 тыс. тонн рыбы, это в три раза меньше, чем в прошлый сезон, сообщил Sputnik и.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа. Показатели очень низкие, допустимая квота была в 25 тыс. тонн, добавил Джопуа. В прошлом году вылов составил 48 тыс. Налог на одну тонну рыбы — 2 тыс. рублей. Осенне-зимняя путина в акватории Абхазии завершится 5 апреля.

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абхазия, рыбный промысел в абхазии