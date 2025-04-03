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В Абхазии выловили рыбы в три раза меньше, чем в прошлом сезоне
В Абхазии выловили рыбы в три раза меньше, чем в прошлом сезоне
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В акватории Абхазии выловлено в осенне-зимнюю путину 14,5 тыс. тонн рыбы, это в три раза меньше, чем в прошлый сезон, сообщил Sputnik... 03.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-03T13:00+0300
2025-04-03T13:00+0300
2025-04-03T16:21+0300
в абхазии
абхазия
рыбный промысел в абхазии
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В акватории Абхазии выловлено в осенне-зимнюю путину 14,5 тыс. тонн рыбы, это в три раза меньше, чем в прошлый сезон, сообщил Sputnik и.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа. Показатели очень низкие, допустимая квота была в 25 тыс. тонн, добавил Джопуа. В прошлом году вылов составил 48 тыс. Налог на одну тонну рыбы — 2 тыс. рублей. Осенне-зимняя путина в акватории Абхазии завершится 5 апреля.
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абхазия, рыбный промысел в абхазии
абхазия, рыбный промысел в абхазии
В Абхазии выловили рыбы в три раза меньше, чем в прошлом сезоне
13:00 03.04.2025 (обновлено: 16:21 03.04.2025)
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В акватории Абхазии выловлено в осенне-зимнюю путину 14,5 тыс. тонн рыбы, это в три раза меньше, чем в прошлый сезон, сообщил Sputnik и.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа.
Показатели очень низкие, допустимая квота была в 25 тыс. тонн, добавил Джопуа.
В прошлом году вылов составил 48 тыс. Налог на одну тонну рыбы — 2 тыс. рублей.
"В прошлом году сумма налогов составила более 86 млн рублей, в этом сезоне по сегодняшним показателям поступило 15,5 млн рублей".
Осенне-зимняя путина в акватории Абхазии завершится 5 апреля.