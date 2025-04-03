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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. 03.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-03T14:00+0300
2025-04-03T14:00+0300
2025-04-03T17:04+0300
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Силами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
14:00 03.04.2025 (обновлено: 17:04 03.04.2025)
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Силами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
49 562 беспилотных летательных аппарата,
601 зенитный ракетный комплекс,
22 644 танка и других боевых бронированных машин,
1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,
23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,
33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.