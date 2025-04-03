https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/vs-rossii-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1054341070.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. 03.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-03T14:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Силами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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