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Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе

Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе

Sputnik Абхазия

О ситуации в сельском хозяйстве Гулрыпшского района, о подготовке к весенне-полевым работам в эфире радио Sputnik рассказал начальник сельхозуправления... 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T10:06+0300

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Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе

Агротехнические мероприятия, такие как обработка земли, перекопка, в районе уже завершены. Вспашку земель под кукурузные поля начнут с середины апреля, сообщил Григорян.В 2024 году было вспахано на 100 гектаров земли больше, чем в 2023 году. В районе надеются, на то, что в этом году показатели станут еще выше."По овощным и другим однолетним культурам положение стабильное. Бороться с болезнями и вредителями крестьянам с каждым годом становится все труднее. У нас влажный климат, и это сказывается на овощных культурах, а многолетние насаждения страдают уже от засухи. Так что погода не особо балует крестьян. Но тем не менее в районе настроены по-боевому. Все то, что намечается, думаю, будет сделано", – сказал Григорян.Слушайте подкаст.

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