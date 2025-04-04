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Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе
Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
О ситуации в сельском хозяйстве Гулрыпшского района, о подготовке к весенне-полевым работам в эфире радио Sputnik рассказал начальник сельхозуправления... 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T10:06+0300
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Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе
Агротехнические мероприятия, такие как обработка земли, перекопка, в районе уже завершены. Вспашку земель под кукурузные поля начнут с середины апреля, сообщил Григорян.В 2024 году было вспахано на 100 гектаров земли больше, чем в 2023 году. В районе надеются, на то, что в этом году показатели станут еще выше."По овощным и другим однолетним культурам положение стабильное. Бороться с болезнями и вредителями крестьянам с каждым годом становится все труднее. У нас влажный климат, и это сказывается на овощных культурах, а многолетние насаждения страдают уже от засухи. Так что погода не особо балует крестьян. Но тем не менее в районе настроены по-боевому. Все то, что намечается, думаю, будет сделано", – сказал Григорян.Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, гулрыпшский район, аудио
подкасты, главный четверг, гулрыпшский район, аудио
Главный четверг: Григорян о весенне-полевых работах в Гулрыпшском районе
10:06 04.04.2025 (обновлено: 10:31 04.04.2025)
О ситуации в сельском хозяйстве Гулрыпшского района, о подготовке к весенне-полевым работам в эфире радио Sputnik рассказал начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.
Агротехнические мероприятия, такие как обработка земли, перекопка, в районе уже завершены. Вспашку земель под кукурузные поля начнут с середины апреля, сообщил Григорян.
В 2024 году было вспахано на 100 гектаров земли больше, чем в 2023 году. В районе надеются, на то, что в этом году показатели станут еще выше.
"По овощным и другим однолетним культурам положение стабильное. Бороться с болезнями и вредителями крестьянам с каждым годом становится все труднее. У нас влажный климат, и это сказывается на овощных культурах, а многолетние насаждения страдают уже от засухи. Так что погода не особо балует крестьян. Но тем не менее в районе настроены по-боевому. Все то, что намечается, думаю, будет сделано", – сказал Григорян.