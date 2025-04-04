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Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления в Абхазии продлен
Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления в Абхазии продлен
Sputnik Абхазия
Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Депутаты городских и районных Собраний Абхазии избираются сроком на четыре года. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T12:37+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии продлил срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 8 ноября. Проект закона принят на внеочередной сессии во втором и окончательном чтении. По мнению депутатов, это необходимо "для увеличения временного промежутка между выборами". Кроме того, в пояснительной записке говорится, что выборы в органы местного самоуправления совпадают с открытием массового туристического сезона.
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления в Абхазии продлен
12:37 04.04.2025 (обновлено: 13:12 04.04.2025)
Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Депутаты городских и районных Собраний Абхазии избираются сроком на четыре года.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии продлил срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 8 ноября.
Проект закона принят на внеочередной сессии во втором и окончательном чтении. По мнению депутатов, это необходимо "для увеличения временного промежутка между выборами".
Кроме того, в пояснительной записке говорится, что выборы в органы местного самоуправления совпадают с открытием массового туристического сезона.