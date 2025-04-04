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Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления в Абхазии продлен

Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления в Абхазии продлен

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Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Депутаты городских и районных Собраний Абхазии избираются сроком на четыре года. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии продлил срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 8 ноября. Проект закона принят на внеочередной сессии во втором и окончательном чтении. По мнению депутатов, это необходимо "для увеличения временного промежутка между выборами". Кроме того, в пояснительной записке говорится, что выборы в органы местного самоуправления совпадают с открытием массового туристического сезона.

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