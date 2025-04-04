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Назначен врио главы Очамчырского района
Назначен врио главы Очамчырского района
Sputnik Абхазия
С мая 2021 года главой администрации Очамчырского района был Беслан Бигвава. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T13:29+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Первый замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габелая назначен временно исполняющим обязанности главы района. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Соответствующий указ сегодня подписал президент Бадра Гунба. Назначение связано с вступлением Беслана Бигвава в должность вице-президента Абхазии.
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абхазия, новости
Назначен врио главы Очамчырского района
13:29 04.04.2025 (обновлено: 14:58 04.04.2025)
С мая 2021 года главой администрации Очамчырского района был Беслан Бигвава.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Первый замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габелая назначен временно исполняющим обязанности главы района. Об этом сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
Соответствующий указ сегодня подписал президент Бадра Гунба.
Назначение связано с вступлением Беслана Бигвава в должность вице-президента Абхазии.