https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/utverzhden-vrio-glavy-ochamchyrskogo-rayona-1054356181.html

Назначен врио главы Очамчырского района

Назначен врио главы Очамчырского района

Sputnik Абхазия

С мая 2021 года главой администрации Очамчырского района был Беслан Бигвава. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T13:29+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Первый замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габелая назначен временно исполняющим обязанности главы района. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Соответствующий указ сегодня подписал президент Бадра Гунба. Назначение связано с вступлением Беслана Бигвава в должность вице-президента Абхазии.

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