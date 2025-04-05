https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/estafeta-pobedy-proshla-v-ochamchyre-1054367601.html

"Эстафета Победы" прошла в Очамчыре

"Эстафета Победы" прошла в Очамчыре

Sputnik Абхазия

Международная военно-патриотическая акция началась в Абхазии 2 апреля и продлится шесть дней. 05.04.2025, Sputnik Абхазия

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великая победа — 80

абхазия

новости

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Акция "Эстафета Победы" прошла в Очамчыре. Затем в Доме культуры прошел праздничный концерт, а после него участники спустили на воду венки в память о моряках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Международная военно-патриотическая акция стартовала 2 февраля из Брестской крепости. Абхазия приняла эстафету на КПП "Псоу" 2 апреля. За эти дни мероприятия, включающие концерты, возложения и поздравления ветеранов, прошли в Гагрском районе, Сухуме и Очамчыре. Завтра и послезавтра символ Победы перевезут в Ткуарчал и Гал, а 8 апреля передадут обратно России.

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