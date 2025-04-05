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"Эстафета Победы" прошла в Очамчыре
"Эстафета Победы" прошла в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Международная военно-патриотическая акция началась в Абхазии 2 апреля и продлится шесть дней. 05.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-05T16:12+0300
2025-04-05T16:12+0300
2025-04-05T16:12+0300
великая победа — 80
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Акция "Эстафета Победы" прошла в Очамчыре. Затем в Доме культуры прошел праздничный концерт, а после него участники спустили на воду венки в память о моряках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Международная военно-патриотическая акция стартовала 2 февраля из Брестской крепости. Абхазия приняла эстафету на КПП "Псоу" 2 апреля. За эти дни мероприятия, включающие концерты, возложения и поздравления ветеранов, прошли в Гагрском районе, Сухуме и Очамчыре. Завтра и послезавтра символ Победы перевезут в Ткуарчал и Гал, а 8 апреля передадут обратно России.
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абхазия, новости
"Эстафета Победы" прошла в Очамчыре
Международная военно-патриотическая акция началась в Абхазии 2 апреля и продлится шесть дней.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Акция "Эстафета Победы" прошла в Очамчыре.
В церемонии возложения цветов приняли участие представители местной администрации, военнослужащие, жители и гости города.
Затем в Доме культуры прошел праздничный концерт, а после него участники спустили на воду венки в память о моряках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Международная военно-патриотическая акция стартовала 2 февраля из Брестской крепости.
Абхазия приняла эстафету на КПП "Псоу" 2 апреля. За эти дни мероприятия, включающие концерты, возложения и поздравления ветеранов, прошли в Гагрском районе, Сухуме и Очамчыре.
Завтра и послезавтра символ Победы перевезут в Ткуарчал и Гал, а 8 апреля передадут обратно России.