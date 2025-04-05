https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/kamnepad-proizoshel-po-doroge-na-ritsu-1054366139.html

Камнепад произошел по дороге на Рицу

Камнепад произошел по дороге на Рицу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Камнепад произошел на 32-м километре дороги на Рицу, сообщили в пресс-службе Рицинского нацпарка. 05.04.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Камнепад произошел на 32-м километре дороги на Рицу, сообщили в пресс-службе Рицинского нацпарка.Сотрудники парка расчистили трассу с помощью спецтехники, убрали упавшие со скал валуны.Сейчас дорога открыта, движение свободное.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)