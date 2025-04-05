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Камнепад произошел по дороге на Рицу
Камнепад произошел по дороге на Рицу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Камнепад произошел на 32-м километре дороги на Рицу, сообщили в пресс-службе Рицинского нацпарка. 05.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Камнепад произошел на 32-м километре дороги на Рицу, сообщили в пресс-службе Рицинского нацпарка.Сотрудники парка расчистили трассу с помощью спецтехники, убрали упавшие со скал валуны.Сейчас дорога открыта, движение свободное.
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Камнепад произошел по дороге на Рицу
12:35 05.04.2025 (обновлено: 12:36 05.04.2025)
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Камнепад произошел на 32-м километре дороги на Рицу, сообщили в пресс-службе Рицинского нацпарка.
Сотрудники парка расчистили трассу с помощью спецтехники, убрали упавшие со скал валуны.
Сейчас дорога открыта, движение свободное.