"Тотальный диктант" начался в Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба "Тотальный диктант" начался в Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба
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Акция проходит в Сухуме, Гудауте и Гагре.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. "Тотальный диктант" начался в Абхазии, рассказала Sputnik куратор диктанта в столице Наталья Каюн.
В этом году акция проходит в Сухуме, Гудауте и Гагре. Каюн уточнила, что в абхазской столице "Тотальный диктант" проходит в двенадцатый раз.
“Эта акция у нас носит тотальный характер, то есть, проходит повсеместно на территории Абхазии, как и на территории России. Это для нас очень почетно. Мы ожидаем, что диктант в республике будет, как всегда, вызовет интерес. В Сухуме он проходит в школе №2. Прежде всего участники диктанта - школьники, студенты, учителя, мы через соцсети приглашали всех желающих”, - отметила Каюн.
Текст написала российская писательница Марина Москвина. В столице его диктует стала Заслуженная артистка Абхазии Хибла Мукба.