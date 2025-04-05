"Тотальный диктант" начался в Абхазии

“Эта акция у нас носит тотальный характер, то есть, проходит повсеместно на территории Абхазии, как и на территории России. Это для нас очень почетно. Мы ожидаем, что диктант в республике будет, как всегда, вызовет интерес. В Сухуме он проходит в школе №2. Прежде всего участники диктанта - школьники, студенты, учителя, мы через соцсети приглашали всех желающих”, - отметила Каюн.