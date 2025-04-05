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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/totalnyy-diktant-nachalsya-v-abkhazii-1054366787.html
"Тотальный диктант" начался в Абхазии
"Тотальный диктант" начался в Абхазии
Sputnik Абхазия
Акция проходит в Сухуме, Гудауте и Гагре. 05.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. "Тотальный диктант" начался в Абхазии, рассказала Sputnik куратор диктанта в столице Наталья Каюн.В этом году акция проходит в Сухуме, Гудауте и Гагре. Каюн уточнила, что в абхазской столице "Тотальный диктант" проходит в двенадцатый раз.Текст написала российская писательница Марина Москвина. В столице его диктует стала Заслуженная артистка Абхазии Хибла Мукба.
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абхазия, новости, тотальный диктант
абхазия, новости, тотальный диктант

"Тотальный диктант" начался в Абхазии

14:34 05.04.2025
© Sputnik / Леон Адлейба "Тотальный диктант" начался в Абхазии
Тотальный диктант начался в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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Акция проходит в Сухуме, Гудауте и Гагре.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. "Тотальный диктант" начался в Абхазии, рассказала Sputnik куратор диктанта в столице Наталья Каюн.
В этом году акция проходит в Сухуме, Гудауте и Гагре. Каюн уточнила, что в абхазской столице "Тотальный диктант" проходит в двенадцатый раз.
“Эта акция у нас носит тотальный характер, то есть, проходит повсеместно на территории Абхазии, как и на территории России. Это для нас очень почетно. Мы ожидаем, что диктант в республике будет, как всегда, вызовет интерес. В Сухуме он проходит в школе №2. Прежде всего участники диктанта - школьники, студенты, учителя, мы через соцсети приглашали всех желающих”, - отметила Каюн.
Текст написала российская писательница Марина Москвина. В столице его диктует стала Заслуженная артистка Абхазии Хибла Мукба.
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