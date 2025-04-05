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Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России

Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России

Sputnik Абхазия

Какие задачи стоят перед новым руководством страны, как будут выстраиваться отношения с Россией в вопросах обороны и безопасности, на радио Sputnik обсудили с... 05.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-05T11:27+0300

2025-04-05T11:27+0300

2025-04-05T11:27+0300

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бадра гунба

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Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России

Картаполов высоко оценил организацию прошедшей 2 апреля церемонии инаугурации. "Все выступавшие говорили от чистого сердца. Это очень важно, потому что порой слишком много запротоколированности, а здесь было хорошее семейное, душевное мероприятие, которое только добавило шарма в важность и торжественность церемонии вступления в должность президента", – отметил российский политик. Картаполов отметил, что будущее России и Абхазии – это будущее вместе двух независимых государств, добрососедских, которые имеют общую историю, общие корни и общее светлое будущее. "Мы помним героев войны за независимость 1992-1993 годов. Но именно Россия и ее мощь являются истинным гарантом независимости Республики Абхазия. И мы продолжим это делать, потому что нам очень важно, чтобы в Закавказье у нас был верный союзник и братский соратник. Ведь сколько ребят воюют в зоне СВО, сколько из них уже погибло – более 50 человек. И для Абхазии это очень серьезная цифра. Мы это видим и чтим, глубоко уважаем за это абхазский народ. И, конечно, мы всегда будем рядом и вместе", – сказал Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что Россия видит Абхазию как равноправного партнера, как независимое государство, как братский народ, вместе с которым живет, имея общую границу. Слушайте подкаст.

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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, госдума рф, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, аудио