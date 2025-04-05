https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/vzaimnyy-interes-kartapolov-o-vystraivanii-otnosheniy-abkhazii-i-rossii--1054354679.html
Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России
Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России
Sputnik Абхазия
Какие задачи стоят перед новым руководством страны, как будут выстраиваться отношения с Россией в вопросах обороны и безопасности, на радио Sputnik обсудили с... 05.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-05T11:27+0300
2025-04-05T11:27+0300
2025-04-05T11:27+0300
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Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России
Картаполов высоко оценил организацию прошедшей 2 апреля церемонии инаугурации. "Все выступавшие говорили от чистого сердца. Это очень важно, потому что порой слишком много запротоколированности, а здесь было хорошее семейное, душевное мероприятие, которое только добавило шарма в важность и торжественность церемонии вступления в должность президента", – отметил российский политик. Картаполов отметил, что будущее России и Абхазии – это будущее вместе двух независимых государств, добрососедских, которые имеют общую историю, общие корни и общее светлое будущее. "Мы помним героев войны за независимость 1992-1993 годов. Но именно Россия и ее мощь являются истинным гарантом независимости Республики Абхазия. И мы продолжим это делать, потому что нам очень важно, чтобы в Закавказье у нас был верный союзник и братский соратник. Ведь сколько ребят воюют в зоне СВО, сколько из них уже погибло – более 50 человек. И для Абхазии это очень серьезная цифра. Мы это видим и чтим, глубоко уважаем за это абхазский народ. И, конечно, мы всегда будем рядом и вместе", – сказал Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что Россия видит Абхазию как равноправного партнера, как независимое государство, как братский народ, вместе с которым живет, имея общую границу. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, госдума рф, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, госдума рф, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, аудио
Взаимный интерес: Картаполов о выстраивании отношений Абхазии и России
Какие задачи стоят перед новым руководством страны, как будут выстраиваться отношения с Россией в вопросах обороны и безопасности, на радио Sputnik обсудили с председателем комитета по обороне Госдумы России Андреем Картаполовым.
Картаполов высоко оценил организацию прошедшей 2 апреля церемонии инаугурации.
"Все выступавшие говорили от чистого сердца. Это очень важно, потому что порой слишком много запротоколированности, а здесь было хорошее семейное, душевное мероприятие, которое только добавило шарма в важность и торжественность церемонии вступления в должность президента", – отметил российский политик.
Картаполов отметил, что будущее России и Абхазии – это будущее вместе двух независимых государств, добрососедских, которые имеют общую историю, общие корни и общее светлое будущее.
"Мы помним героев войны за независимость 1992-1993 годов. Но именно Россия и ее мощь являются истинным гарантом независимости Республики Абхазия. И мы продолжим это делать, потому что нам очень важно, чтобы в Закавказье у нас был верный союзник и братский соратник. Ведь сколько ребят воюют в зоне СВО, сколько из них уже погибло – более 50 человек. И для Абхазии это очень серьезная цифра. Мы это видим и чтим, глубоко уважаем за это абхазский народ. И, конечно, мы всегда будем рядом и вместе", – сказал Андрей Картаполов.
Он подчеркнул, что Россия видит Абхазию как равноправного партнера, как независимое государство, как братский народ, вместе с которым живет, имея общую границу.