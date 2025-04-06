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Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T09:00+0300
2025-04-06T09:00+0300
2025-04-06T09:26+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Средства ПВО в ночь с 5 на 6 апреля уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Восемь дронов уничтожили в небе над Ростовской областью.Два БпЛА поразили в небе над Курской областью и один – над Белгородской.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
09:00 06.04.2025 (обновлено: 09:26 06.04.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Средства ПВО в ночь с 5 на 6 апреля уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Восемь дронов уничтожили в небе над Ростовской областью.
Два БпЛА поразили в небе над Курской областью и один – над Белгородской.