https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/bolee-10-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1054368813.html

Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T09:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Средства ПВО в ночь с 5 на 6 апреля уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Восемь дронов уничтожили в небе над Ростовской областью.Два БпЛА поразили в небе над Курской областью и один – над Белгородской.

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