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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/bolee-10-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1054368813.html
Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Средства ПВО в ночь с 5 на 6 апреля уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Восемь дронов уничтожили в небе над Ростовской областью.Два БпЛА поразили в небе над Курской областью и один – над Белгородской.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 10 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

09:00 06.04.2025 (обновлено: 09:26 06.04.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Средства ПВО в ночь с 5 на 6 апреля уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Восемь дронов уничтожили в небе над Ростовской областью.
Два БпЛА поразили в небе над Курской областью и один – над Белгородской.
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