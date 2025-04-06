https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/dopolnitelnoe-vremya-tsurtsumiya-o-pryamoy-translyatsii-sportivnykh-sobytiy-v-abkhazii-1054327908.html
Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии
Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии
Sputnik Абхазия
Прямые трансляции главных спортивных событий в Абхазии можно увидеть по телевизионным каналам и интернет-платформам. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T17:44+0300
2025-04-06T17:44+0300
2025-04-06T17:44+0300
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Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии
Прямые трансляции главных спортивных событий в Абхазии можно увидеть по телевизионным каналам и интернет-платформам. Что происходит за кадром, как не пропустить прямую трансляцию любимого вида спорта, что планируют в ближайшее будущее, в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал руководитель компанией Медиа 3, режиссер Джано Цурцумия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, видеотрансляции, дополнительное время, аудио
абхазия, спорт, видеотрансляции, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии
Прямые трансляции главных спортивных событий в Абхазии можно увидеть по телевизионным каналам и интернет-платформам.
Что происходит за кадром, как не пропустить прямую трансляцию любимого вида спорта, что планируют в ближайшее будущее, в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал руководитель компанией Медиа 3, режиссер Джано Цурцумия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.