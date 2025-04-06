https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/dopolnitelnoe-vremya-tsurtsumiya-o-pryamoy-translyatsii-sportivnykh-sobytiy-v-abkhazii-1054327908.html

Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии

Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии

Sputnik Абхазия

Прямые трансляции главных спортивных событий в Абхазии можно увидеть по телевизионным каналам и интернет-платформам. 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T17:44+0300

2025-04-06T17:44+0300

2025-04-06T17:44+0300

радио

абхазия

спорт

видеотрансляции

дополнительное время

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Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: Цурцумия о прямой трансляции спортивных событий в Абхазии

Прямые трансляции главных спортивных событий в Абхазии можно увидеть по телевизионным каналам и интернет-платформам. Что происходит за кадром, как не пропустить прямую трансляцию любимого вида спорта, что планируют в ближайшее будущее, в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал руководитель компанией Медиа 3, режиссер Джано Цурцумия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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