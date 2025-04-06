https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/lozhnoe-soobschenie-o-minirovanii-sukhumskoy-shkoly-3-postupilo-pravookhranitelyam-1054369197.html

Ложное сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило правоохранителям

Ложное сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило правоохранителям

Sputnik Абхазия

Сегодня в школе должен был пройти последний этап республиканской олимпиады по математике. 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T12:06+0300

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило в силовые службы, сообщил корреспондент Sputnik.Сегодня, в воскресенье, в школе должен был пройти последний этап республиканской олимпиады по математике. Его перенесли в другую школу.

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