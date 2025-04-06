https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/lozhnoe-soobschenie-o-minirovanii-sukhumskoy-shkoly-3-postupilo-pravookhranitelyam-1054369197.html
Ложное сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило правоохранителям
Ложное сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило правоохранителям
Sputnik Абхазия
Сегодня в школе должен был пройти последний этап республиканской олимпиады по математике. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T12:06+0300
2025-04-06T12:06+0300
2025-04-06T12:06+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/06/1054369031_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_435e21b5182c81e48e77177988d2c09b.jpg
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило в силовые службы, сообщил корреспондент Sputnik.Сегодня, в воскресенье, в школе должен был пройти последний этап республиканской олимпиады по математике. Его перенесли в другую школу.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/06/1054369031_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_46b91d2d4b2885d29948f31fee3bbca6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Ложное сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило правоохранителям
Сегодня в школе должен был пройти последний этап республиканской олимпиады по математике.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Сообщение о минировании сухумской школы №3 поступило в силовые службы, сообщил корреспондент Sputnik.
Кинологи осмотрели здание. Взрывных устройств не обнаружено, вызов оказался ложным.
Сегодня, в воскресенье, в школе должен был пройти последний этап республиканской олимпиады по математике. Его перенесли в другую школу.