https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/podgotovka-chinovnikov-i-sotsialnye-issledovaniya-o-sotrudnichestve-agu-s-vuzami-rossii-1054370859.html

Подготовка чиновников и социальные исследования: о сотрудничестве АГУ с вузами России

Подготовка чиновников и социальные исследования: о сотрудничестве АГУ с вузами России

Sputnik Абхазия

Абхазский госуниверситет пережил непростые времена после войны с Грузией и выйти из кризиса ему помогли российские вузы, заявил в эфире радио Sputnik проректор... 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T20:01+0300

2025-04-06T20:01+0300

2025-04-06T20:01+0300

в абхазии

агу

высшее образование

видео

абхазия

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/06/1054369508_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_838efd2f8ef1291bd82f77930a5237d7.jpg

Сегодня сотрудничество с российскими коллегами развивается быстрыми темпами. Проводится обмен студентами, молодежь республики имеет возможность участвовать в конференциях на территории России, получать там образование, заниматься научными исследования по многим направлениям. Помимо этого, Абхазский Госуниверситет планирует расширить географию сотрудничества, взаимодействовать с Турцией, Латинской Америки, Европой. Подробнее о нововведениях, которые ожидаются в университете, смотрите в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

агу, высшее образование, видео, абхазия, мультимедиа, видео