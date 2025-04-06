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Подготовка чиновников и социальные исследования: о сотрудничестве АГУ с вузами России
Подготовка чиновников и социальные исследования: о сотрудничестве АГУ с вузами России
Sputnik Абхазия
Абхазский госуниверситет пережил непростые времена после войны с Грузией и выйти из кризиса ему помогли российские вузы, заявил в эфире радио Sputnik проректор... 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T20:01+0300
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Сегодня сотрудничество с российскими коллегами развивается быстрыми темпами. Проводится обмен студентами, молодежь республики имеет возможность участвовать в конференциях на территории России, получать там образование, заниматься научными исследования по многим направлениям. Помимо этого, Абхазский Госуниверситет планирует расширить географию сотрудничества, взаимодействовать с Турцией, Латинской Америки, Европой. Подробнее о нововведениях, которые ожидаются в университете, смотрите в видео Sputnik.
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агу, высшее образование, видео, абхазия, мультимедиа, видео
агу, высшее образование, видео, абхазия, мультимедиа, видео
Подготовка чиновников и социальные исследования: о сотрудничестве АГУ с вузами России
Абхазский госуниверситет пережил непростые времена после войны с Грузией и выйти из кризиса ему помогли российские вузы, заявил в эфире радио Sputnik проректор АГУ по международным связям Максим Гвинджия.
Сегодня сотрудничество с российскими коллегами развивается быстрыми темпами.
Проводится обмен студентами, молодежь республики имеет возможность участвовать в конференциях на территории России, получать там образование, заниматься научными исследования по многим направлениям.
Помимо этого, Абхазский Госуниверситет планирует расширить географию сотрудничества, взаимодействовать с Турцией, Латинской Америки, Европой.
Подробнее о нововведениях, которые ожидаются в университете, смотрите в видео Sputnik.