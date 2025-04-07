https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/grazhdanin-i-nachalnik-kharaziya-o-letnem-raspisanii-poezdov-v-abkhaziyu-1054380626.html

Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию

Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию

Sputnik Абхазия

Начальник пассажирской службы Абхазской железной дороги Руслан Харазия в эфире радио Sputnik рассказал, какое количество дополнительных поездов начнет... 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T17:50+0300

2025-04-07T17:50+0300

2025-04-07T17:50+0300

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руп "абхазская железная дорога"

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Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию

С 25 мая поезд Санкт-Петербург-Сухум будет курсировать в Абхазию каждый день, а поезд Сухум-Москва – с 23 апреля, сказал Харазия в интервью радио."Сейчас ходит Сухум-Москва, но только по нечетным числам. Это обычные составы, которые ходят каждый год. Но у нас очень много заявок из других городов. Казань, Донецкая Народная Республика нам пишет. Мы можем их принять, но вопрос их прохождения через Россию проблематичен, так как пропускная способность не позволяет это сделать. С 1 мая начнет курсировать "Ласточка". Каждый день будет ходить", – сказал Харазия.Слушайте подкаст.

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