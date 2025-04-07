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Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию
Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию
Sputnik Абхазия
Начальник пассажирской службы Абхазской железной дороги Руслан Харазия в эфире радио Sputnik рассказал, какое количество дополнительных поездов начнет... 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T17:50+0300
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Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию
С 25 мая поезд Санкт-Петербург-Сухум будет курсировать в Абхазию каждый день, а поезд Сухум-Москва – с 23 апреля, сказал Харазия в интервью радио."Сейчас ходит Сухум-Москва, но только по нечетным числам. Это обычные составы, которые ходят каждый год. Но у нас очень много заявок из других городов. Казань, Донецкая Народная Республика нам пишет. Мы можем их принять, но вопрос их прохождения через Россию проблематичен, так как пропускная способность не позволяет это сделать. С 1 мая начнет курсировать "Ласточка". Каждый день будет ходить", – сказал Харазия.Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазская железная дорога, железная дорога, руп "абхазская железная дорога", аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазская железная дорога, железная дорога, руп "абхазская железная дорога", аудио

Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию

17:50 07.04.2025
Радио
Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию
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Начальник пассажирской службы Абхазской железной дороги Руслан Харазия в эфире радио Sputnik рассказал, какое количество дополнительных поездов начнет курсировать к лету и что планирует Абхазская железная дорога с учетом прогнозов на турсезон.
С 25 мая поезд Санкт-Петербург-Сухум будет курсировать в Абхазию каждый день, а поезд Сухум-Москва – с 23 апреля, сказал Харазия в интервью радио.
"Сейчас ходит Сухум-Москва, но только по нечетным числам. Это обычные составы, которые ходят каждый год. Но у нас очень много заявок из других городов. Казань, Донецкая Народная Республика нам пишет. Мы можем их принять, но вопрос их прохождения через Россию проблематичен, так как пропускная способность не позволяет это сделать. С 1 мая начнет курсировать "Ласточка". Каждый день будет ходить", – сказал Харазия.
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