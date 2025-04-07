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МИД Абхазии: дальнейшее существование с Грузией возможно только на основе добрососедства
МИД Абхазии: дальнейшее существование с Грузией возможно только на основе добрососедства
Sputnik Абхазия
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что "восстановление территориальной целостности Грузии реально, если терпеливо следовать правильной... 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T15:04+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Республика Абхазия — независимое государство, и дальнейшее сосуществование с Грузией возможно на основе добрососедства и взаимного уважения, говорится в заявлении абхазского МИД. Заявления грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе говорят о нежелании отойти от старых подходов, не отвечающих реальности, подчеркнули в ведомстве. В МИД добавили, что обсуждение вопросов о заключении юридически обязывающего соглашения и открытие коммуникаций будет способствовать стабильности в регионе.
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мид абхазии, новости, грузия, абхазия
мид абхазии, новости, грузия, абхазия
МИД Абхазии: дальнейшее существование с Грузией возможно только на основе добрососедства
15:04 07.04.2025 (обновлено: 15:44 07.04.2025)
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что "восстановление территориальной целостности Грузии реально, если терпеливо следовать правильной политике".
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Республика Абхазия — независимое государство, и дальнейшее сосуществование с Грузией возможно на основе добрососедства и взаимного уважения, говорится в заявлении абхазского МИД.
Заявления грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе говорят о нежелании отойти от старых подходов, не отвечающих реальности, подчеркнули в ведомстве.
"Вместо деклараций о восстановлении территориальной целостности, нам хотелось бы видеть стремление к конструктивному диалогу и поиску компромиссов, которые позволят создать мирные и взаимовыгодные отношения", — говорится в тексте.
В МИД добавили, что обсуждение вопросов о заключении юридически обязывающего соглашения и открытие коммуникаций будет способствовать стабильности в регионе.