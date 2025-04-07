https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/pobeda-s-minimalnym-schetom-match-dinamo-i-bzany-1054390980.html

Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны"

Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны"

Sputnik Абхазия

Первый матч третьего тура национального первенства по футболу проходил на стадионе "Динамо". 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T21:25+0300

2025-04-07T21:25+0300

2025-04-07T21:32+0300

в абхазии

мультимедиа

фото

футбол

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/07/1054389445_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2e7dcc3046de13ea9d91b2ed76edad9f.jpg

К этому матчу столичные футболисты подошли с двумя победами в двух стартовых матчах чемпионата страны. "Бзана" в свою очередь одержала одну победу и один раз уступила. Борьба между "Динамо" и "Бзаной" была напряженной. Несмотря на то, что обе команды создали немало возможностей забить гол, первый и единственный мяч оказался в сетке ворот только на 62-й минуте. Победный гол для "Динамо" забил Георгий Анджапаридзе. Таким образом, столичные футболисты продлили свою победную серию и довели ее до трех побед.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, фото , футбол, абхазия, фото