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https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/pobeda-s-minimalnym-schetom-match-dinamo-i-bzany-1054390980.html
Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны"
Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны"
Sputnik Абхазия
Первый матч третьего тура национального первенства по футболу проходил на стадионе "Динамо". 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T21:25+0300
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К этому матчу столичные футболисты подошли с двумя победами в двух стартовых матчах чемпионата страны. "Бзана" в свою очередь одержала одну победу и один раз уступила. Борьба между "Динамо" и "Бзаной" была напряженной. Несмотря на то, что обе команды создали немало возможностей забить гол, первый и единственный мяч оказался в сетке ворот только на 62-й минуте. Победный гол для "Динамо" забил Георгий Анджапаридзе. Таким образом, столичные футболисты продлили свою победную серию и довели ее до трех побед.
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мультимедиа, фото , футбол, абхазия, фото
мультимедиа, фото , футбол, абхазия, фото

Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны"

21:25 07.04.2025 (обновлено: 21:32 07.04.2025)
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Первый матч третьего тура национального первенства по футболу проходил на стадионе "Динамо".
К этому матчу столичные футболисты подошли с двумя победами в двух стартовых матчах чемпионата страны. "Бзана" в свою очередь одержала одну победу и один раз уступила.
Борьба между "Динамо" и "Бзаной" была напряженной. Несмотря на то, что обе команды создали немало возможностей забить гол, первый и единственный мяч оказался в сетке ворот только на 62-й минуте.
Победный гол для "Динамо" забил Георгий Анджапаридзе. Таким образом, столичные футболисты продлили свою победную серию и довели ее до трех побед.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч между сухумским "Динамо" и "Бзаной" из Кутола открыл третий тур чемпионата.

Футбольный матч между сухумским &quot;Динамо&quot; и &quot;Бзаной&quot; из Кутола открыл третий тур чемпионата. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч между сухумским "Динамо" и "Бзаной" из Кутола открыл третий тур чемпионата.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед этой игрой у столичных футболистов было две победы в активе.

Перед этой игрой у столичных футболистов было две победы в активе. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед этой игрой у столичных футболистов было две победы в активе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки борются за мяч в центре поля.

Игроки борются за мяч в центре поля. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки борются за мяч в центре поля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голкипер "Бзаны" Инал Кацуба дает указания партнерам по команде перед угловым.

Голкипер &quot;Бзаны&quot; Инал Кацуба дает указания партнерам по команде перед угловым. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голкипер "Бзаны" Инал Кацуба дает указания партнерам по команде перед угловым.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Динамо" наносит удар по воротам соперника.

Футболист &quot;Динамо&quot; наносит удар по воротам соперника. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Динамо" наносит удар по воротам соперника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Динамовец показывает свою технику игры с мячом.

Динамовец показывает свою технику игры с мячом. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Динамовец показывает свою технику игры с мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки "Бзаны" пытаются отобрать мяч у Георгия Анджапаридзе.

Игроки &quot;Бзаны&quot; пытаются отобрать мяч у Георгия Анджапаридзе. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки "Бзаны" пытаются отобрать мяч у Георгия Анджапаридзе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В следующем эпизоде, который состоялся на 62-й минуте, Анджапаридзе забивает единственный гол в матче.

В следующем эпизоде, который состоялся на 62-й минуте, Анджапаридзе забивает единственный гол в матче. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В следующем эпизоде, который состоялся на 62-й минуте, Анджапаридзе забивает единственный гол в матче.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лучшим игроком признали футболиста "Динамо" Гарри Лагвилава.

Лучшим игроком признали футболиста &quot;Динамо&quot; Гарри Лагвилава. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лучшим игроком признали футболиста "Динамо" Гарри Лагвилава.

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