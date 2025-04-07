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Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны"
Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны"
Sputnik Абхазия
Первый матч третьего тура национального первенства по футболу проходил на стадионе "Динамо". 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T21:25+0300
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К этому матчу столичные футболисты подошли с двумя победами в двух стартовых матчах чемпионата страны. "Бзана" в свою очередь одержала одну победу и один раз уступила. Борьба между "Динамо" и "Бзаной" была напряженной. Несмотря на то, что обе команды создали немало возможностей забить гол, первый и единственный мяч оказался в сетке ворот только на 62-й минуте. Победный гол для "Динамо" забил Георгий Анджапаридзе. Таким образом, столичные футболисты продлили свою победную серию и довели ее до трех побед.
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мультимедиа, фото , футбол, абхазия, фото
мультимедиа, фото , футбол, абхазия, фото
Победа с минимальным счетом: матч "Динамо" и "Бзаны" 21:25 07.04.2025 (обновлено: 21:32 07.04.2025)
Первый матч третьего тура национального первенства по футболу проходил на стадионе "Динамо".
К этому матчу столичные футболисты подошли с двумя победами в двух стартовых матчах чемпионата страны. "Бзана" в свою очередь одержала одну победу и один раз уступила.
Борьба между "Динамо" и "Бзаной" была напряженной. Несмотря на то, что обе команды создали немало возможностей забить гол, первый и единственный мяч оказался в сетке ворот только на 62-й минуте.
Победный гол для "Динамо" забил Георгий Анджапаридзе. Таким образом, столичные футболисты продлили свою победную серию и довели ее до трех побед.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный матч между сухумским "Динамо" и "Бзаной" из Кутола открыл третий тур чемпионата.
Футбольный матч между сухумским "Динамо" и "Бзаной" из Кутола открыл третий тур чемпионата.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перед этой игрой у столичных футболистов было две победы в активе.
Перед этой игрой у столичных футболистов было две победы в активе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игроки борются за мяч в центре поля.
Игроки борются за мяч в центре поля.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Голкипер "Бзаны" Инал Кацуба дает указания партнерам по команде перед угловым.
Голкипер "Бзаны" Инал Кацуба дает указания партнерам по команде перед угловым.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболист "Динамо" наносит удар по воротам соперника.
Футболист "Динамо" наносит удар по воротам соперника.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Динамовец показывает свою технику игры с мячом.
Динамовец показывает свою технику игры с мячом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игроки "Бзаны" пытаются отобрать мяч у Георгия Анджапаридзе.
Игроки "Бзаны" пытаются отобрать мяч у Георгия Анджапаридзе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В следующем эпизоде, который состоялся на 62-й минуте, Анджапаридзе забивает единственный гол в матче.
В следующем эпизоде, который состоялся на 62-й минуте, Анджапаридзе забивает единственный гол в матче.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лучшим игроком признали футболиста "Динамо" Гарри Лагвилава.
Лучшим игроком признали футболиста "Динамо" Гарри Лагвилава.