https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/press-konferentsiya-glavy-rossotrudnichestva-evgeniya-primakova-pryamaya-translyatsiya-1054374581.html

Пресс-конференция главы Россотрудничества Евгения Примакова. Трансляция завершена

Пресс-конференция главы Россотрудничества Евгения Примакова. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Россотрудничество ведет свою историю от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), основанного в апреле 1925 года. 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T11:07+0300

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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков проведет онлайн-конференцию для иностранных журналистов.Темой станет столетие института народной дипломатии. Примаков расскажет, как за век изменились задачи и функции Россотрудничества, как расширялась география агентства, какие двусторонние межгосударственные проекты готовятся.В мероприятии примут участие журналисты из Абхазии, Армении, Южной Осетии, стран Центральной Азии, Китая, Болгарии, Турции и других стран.

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