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Пресс-конференция главы Россотрудничества Евгения Примакова. Трансляция завершена
Пресс-конференция главы Россотрудничества Евгения Примакова. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Россотрудничество ведет свою историю от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), основанного в апреле 1925 года. 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T11:07+0300
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2025-04-07T13:03+0300
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков проведет онлайн-конференцию для иностранных журналистов.Темой станет столетие института народной дипломатии. Примаков расскажет, как за век изменились задачи и функции Россотрудничества, как расширялась география агентства, какие двусторонние межгосударственные проекты готовятся.В мероприятии примут участие журналисты из Абхазии, Армении, Южной Осетии, стран Центральной Азии, Китая, Болгарии, Турции и других стран.
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новости, россотрудничество, россия, видео, мультимедиа, видео
новости, россотрудничество, россия, видео, мультимедиа, видео
Пресс-конференция главы Россотрудничества Евгения Примакова. Трансляция завершена
11:07 07.04.2025 (обновлено: 13:03 07.04.2025)
Россотрудничество ведет свою историю от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), основанного в апреле 1925 года.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков проведет онлайн-конференцию для иностранных журналистов.
Темой станет столетие института народной дипломатии. Примаков расскажет, как за век изменились задачи и функции Россотрудничества, как расширялась география агентства, какие двусторонние межгосударственные проекты готовятся.
В мероприятии примут участие журналисты из Абхазии, Армении, Южной Осетии, стран Центральной Азии, Китая, Болгарии, Турции и других стран.