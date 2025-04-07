https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/sredstva-pvo-perekhvatili-19-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1054373475.html
Средства ПВО перехватили 19 украинских дронов над регионами России
Средства ПВО перехватили 19 украинских дронов над регионами России
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T09:00+0300
2025-04-07T09:00+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Средства ПВО в ночь с 6 на 7 апреля уничтожили 19 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Четыре БпЛА сбили над Краснодарским краем, по одному – над Крымом и Брянской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/svo-rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-kupyansk-1054248062.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО перехватили 19 украинских дронов над регионами России
09:00 07.04.2025 (обновлено: 10:38 07.04.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Средства ПВО в ночь с 6 на 7 апреля уничтожили 19 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Над акваторией Азовского моря сбили 13 беспилотников самолетного типа.
Четыре БпЛА сбили над Краснодарским краем, по одному – над Крымом и Брянской областью.