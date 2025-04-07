https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/sredstva-pvo-perekhvatili-19-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1054373475.html

Средства ПВО перехватили 19 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО перехватили 19 украинских дронов над регионами России

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T09:00+0300

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Средства ПВО в ночь с 6 на 7 апреля уничтожили 19 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Четыре БпЛА сбили над Краснодарским краем, по одному – над Крымом и Брянской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/svo-rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-kupyansk-1054248062.html

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