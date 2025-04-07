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Взаимный интерес: Гвинджия о российско-абхазском межвузовском сотрудничестве

Взаимный интерес: Гвинджия о российско-абхазском межвузовском сотрудничестве

Sputnik Абхазия

Как идет сотрудничество Абхазского госуниверситета с вузами России, в эфире радио Sputnik рассказал проректор АГУ по международным связям Максим Гвинджия. 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T14:40+0300

2025-04-07T14:40+0300

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Взаимный интерес: Гвинджия о российско-абхазском межвузовском сотрудничестве Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Гвинджия о российско-абхазском межвузовском сотрудничестве

"Абхазский госуниверситет сегодня - это современное, отремонтированное здание. Своими силами мы бы не осилили такой объемный проект. Важно отметить весь период становления - то, что мы имеем сегодня и как это было тогда. В самые тяжелые годы к нам на помощь пришли российские вузы - это Башкирский государственный университет. В послевоенные годы Башкирский университет и МГУ дали нашим студентам большое количество лимитов, мы подготовили много профессиональных кадров в медицинской сфере. Благодаря поддержке МГУ Абхазский госуниверситет стал членом Евразийской ассоциации университетов. Это очень значимое событие, с которого можно вести отсчет международного сотрудничества", - рассказал Гвинджия. За все эти годы было подписано около 160 договоров между АГУ и российскими вузами. Сейчас действует около 40 договоров. "И эти договора не просто на бумаге. Они действительно рабочие, мы ведем взаимодействие, сотрудничество. В сотрудничестве с МГУ огромную роль играет личная дружба двух ректоров", - отметил Максим Гвинджия. Слушайте подкаст.

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