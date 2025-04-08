https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/biografiya-beslana-eshba-1054400966.html

Биография Беслана Эшба

Биография Беслана Эшба

Sputnik Абхазия

Беслан Эшба родился 23 декабря 1967 года. В 1985 году окончил Сухумскую среднюю школу №10 имени Н.А. Лакоба. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-08T19:15+0300

2025-04-08T19:15+0300

2025-04-08T19:16+0300

беслан эшба

сухум

абхазия

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Беслан Эшба родился 23 декабря 1967 года. В 1985 году окончил Сухумскую среднюю школу №10 имени Н.А. Лакоба.В 1992 году окончил Государственный институт сельского хозяйства (ГИСХ) в городе Сухум. Специальность – инженер-технолог.С 1986 по 1988 годы служил в Вооруженных Силах СССР.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был в составе Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц Абхазии.В ходе послевоенных кампаний входил в состав Сухумского батальона в должности заместителя командира. В Кодорской операции 2008 года был в должности заместителя командира 4-ой Сухумской бригады.С 1994 по 1995 по поручению президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавлял "Фонд Возрождения Абхазии" в городе Москва, занимался гуманитарными поставками в республику.С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам.С 1999 по 2005 годы возглавлял Госкомпанию "Абхазтоп".С 2007 по 2010 год — председатель Совета КБ "Универсал-банк".С августа 2010 по сентябрь 2011 года — помощник главы правительства Республики Абхазия.С мая 2012 по апрель 2013 года — депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.30 апреля 2013 года Указом президента Абхазии назначен вице-премьером Республики Абхазия. В июне 2014 года Эшба подал заявление об освобождении от обязанностей вице-премьера.С августа 2015 по август 2016 года – руководитель РОО "Апсадгьыл". С августа 2016 по январь 2018 года – вице-премьер Республики Абхазия.С апреля 2020 года - глава Администрации Сухума. Эшба женат, отец двоих детей - сына и дочери.

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