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Биография Тимура Агрба

Биография Тимура Агрба

Sputnik Абхазия

Тимур Агрба 24 августа 1989 года в селе Кутол Очамчырского района. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-08T19:19+0300

2025-04-08T19:19+0300

2025-04-08T19:19+0300

сухум

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Тимур Агрба 24 августа 1989 года в селе Кутол Очамчырского района.В 2006 году окончил Сухумскую среднюю школу № 4 им. Д. И. Гулиа. В 2011 году окончил Абхазский государственный университет, экономический факультете по специальности "Финансы и кредит".В 2013 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление".Выпускник заочного отделения Уральского федерального университета по направлению "Промышленное и Гражданское строительство".В 2011-2012 годы проходил военную службу в рядах ВС Республики Абхазия.С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в строительной фирме ООО "Стройкомпания".В 2014-2015 годы — заместитель начальника Управления "Горстрой" Администрации Сухума.С 2015 по 2019 годы — начальник управления "Горстрой" столичной администрации.С июля 2020 года — начальник Управления капитального строительства.Женат, отец двух дочерей.

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