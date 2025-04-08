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Биография Тимура Агрба
Биография Тимура Агрба
Sputnik Абхазия
Тимур Агрба 24 августа 1989 года в селе Кутол Очамчырского района. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T19:19+0300
2025-04-08T19:19+0300
2025-04-08T19:19+0300
сухум
администрация города сухум
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Тимур Агрба 24 августа 1989 года в селе Кутол Очамчырского района.В 2006 году окончил Сухумскую среднюю школу № 4 им. Д. И. Гулиа. В 2011 году окончил Абхазский государственный университет, экономический факультете по специальности "Финансы и кредит".В 2013 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление".Выпускник заочного отделения Уральского федерального университета по направлению "Промышленное и Гражданское строительство".В 2011-2012 годы проходил военную службу в рядах ВС Республики Абхазия.С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в строительной фирме ООО "Стройкомпания".В 2014-2015 годы — заместитель начальника Управления "Горстрой" Администрации Сухума.С 2015 по 2019 годы — начальник управления "Горстрой" столичной администрации.С июля 2020 года — начальник Управления капитального строительства.Женат, отец двух дочерей.
сухум
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сухум, администрация города сухум
сухум, администрация города сухум
Тимур Агрба 24 августа 1989 года в селе Кутол Очамчырского района.
В 2006 году окончил Сухумскую среднюю школу № 4 им. Д. И. Гулиа. В 2011 году окончил Абхазский государственный университет, экономический факультете по специальности "Финансы и кредит".
В 2013 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление".
Выпускник заочного отделения Уральского федерального университета по направлению "Промышленное и Гражданское строительство".
В 2011-2012 годы проходил военную службу в рядах ВС Республики Абхазия.
С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в строительной фирме ООО "Стройкомпания".
В 2014-2015 годы — заместитель начальника Управления "Горстрой" Администрации Сухума.
С 2015 по 2019 годы — начальник управления "Горстрой" столичной администрации.
С июля 2020 года — начальник Управления капитального строительства.
Женат, отец двух дочерей.