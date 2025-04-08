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Делба поручил доработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность заповедников
Делба поручил доработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность заповедников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского... 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T15:20+0300
2025-04-08T15:20+0300
2025-04-08T17:43+0300
в абхазии
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владимир делба
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Сегодня состоялось заседание рабочей группы, созданной 21 марта. Документы должны быть согласованы с уполномоченными органами госуправления и государственными научными учреждениями.
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кабинет министров абхазии, абхазия, владимир делба
кабинет министров абхазии, абхазия, владимир делба
Делба поручил доработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность заповедников
15:20 08.04.2025 (обновлено: 17:43 08.04.2025)
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка.
Речь идет о вопросах определения границ заповедников и парка, соблюдении правового режима физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на особо охраняемых природных территориях.
Сегодня состоялось заседание рабочей группы, созданной 21 марта.
Документы должны быть согласованы с уполномоченными органами госуправления и государственными научными учреждениями.