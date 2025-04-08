https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/delba-poruchil-dorabotat-normativno-pravovye-akty-reguliruyuschie-deyatelnost-zapovednikov-1054398483.html

Делба поручил доработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность заповедников

Делба поручил доработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность заповедников

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского... 08.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-08T15:20+0300

2025-04-08T15:20+0300

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в абхазии

кабинет министров абхазии

абхазия

владимир делба

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Премьер-министр Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Сегодня состоялось заседание рабочей группы, созданной 21 марта. Документы должны быть согласованы с уполномоченными органами госуправления и государственными научными учреждениями.

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кабинет министров абхазии, абхазия, владимир делба