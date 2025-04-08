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"Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию
"Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. "Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T14:52+0300
2025-04-08T14:52+0300
2025-04-08T15:06+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. "Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию. Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечная Слава Павшим Воинам" в Сочи. Акция стартовала в Абхазии 2 апреля на КПП "Псоу" и в течение шести дней проходила по всей республике, завершившись в Гале. В каждом районе проводили памятные митинги, концерты, была развернута полевая кухня. Участники акции навещали ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.
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"Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию
14:52 08.04.2025 (обновлено: 15:06 08.04.2025)
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. "Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию.
Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечная Слава Павшим Воинам" в Сочи.
Эстафету приняли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии.
Акция стартовала в Абхазии 2 апреля на КПП "Псоу" и в течение шести дней проходила по всей республике, завершившись в Гале. В каждом районе проводили памятные митинги, концерты, была развернута полевая кухня.
Участники акции навещали ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.