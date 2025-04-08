https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/estafeta-pobedy-vernulas-iz-abkhazii-v-rossiyu-1054395736.html

"Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию

"Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. "Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. "Эстафета Победы" вернулась из Абхазии в Россию. Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечная Слава Павшим Воинам" в Сочи. Акция стартовала в Абхазии 2 апреля на КПП "Псоу" и в течение шести дней проходила по всей республике, завершившись в Гале. В каждом районе проводили памятные митинги, концерты, была развернута полевая кухня. Участники акции навещали ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.

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