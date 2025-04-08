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Гражданин и начальник: Шаменкова о планах по реконструкции набережной Сухума
Гражданин и начальник: Шаменкова о планах по реконструкции набережной Сухума
Sputnik Абхазия
Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова в интервью радио Sputnik рассказала, когда начнутся глобальные ремонтные работы на набережной Диоскуров в столице... 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T17:34+0300
2025-04-08T17:34+0300
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Гражданин и начальник: Шаменкова о планах по реконструкции набережной Сухума
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Шаменкова о планах по реконструкции набережной Сухума
Набережная Диоскуров требует капитального ремонта. По словам Светланы Шаменковой, на ремонт подпорной стены, покрытия пешеходной зоны и восстановление освещения требует серьезных финансовых затрат. "Казань и Уфа согласились оказать нам помощь. При этом они предлагают свою концепцию проектных решений по благоустройству набережной и сквера, который идет вдоль набережной", — пояснила Шаменкова. Планируется, что работы начнутся осенью и завершатся к следующему курортному сезону. Светлана Шаменкова добавила, что проекты предусматривают детские игровые и спортплощадки, установку колеса обозрения. Ориентировочно, стоимость работ на часть набережной от поворота на Маяк до Нацбиблиотеки составит примерно 300 миллионов рублей, конечная общая сумма еще не определена.Слушайте подкаст.
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Гражданин и начальник: Шаменкова о планах по реконструкции набережной Сухума
17:34 08.04.2025 (обновлено: 17:35 08.04.2025)
Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова в интервью радио Sputnik рассказала, когда начнутся глобальные ремонтные работы на набережной Диоскуров в столице Абхазии и кто окажет помощь в реализации проекта.
Набережная Диоскуров требует капитального ремонта. По словам Светланы Шаменковой, на ремонт подпорной стены, покрытия пешеходной зоны и восстановление освещения требует серьезных финансовых затрат.
"Казань и Уфа согласились оказать нам помощь. При этом они предлагают свою концепцию проектных решений по благоустройству набережной и сквера, который идет вдоль набережной", — пояснила Шаменкова.
Планируется, что работы начнутся осенью и завершатся к следующему курортному сезону. Светлана Шаменкова добавила, что проекты предусматривают детские игровые и спортплощадки, установку колеса обозрения. Ориентировочно, стоимость работ на часть набережной от поворота на Маяк до Нацбиблиотеки составит примерно 300 миллионов рублей, конечная общая сумма еще не определена.