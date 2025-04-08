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Кара-Осман-оглы о конкурсе "Команда Абхазии": возможность определения кадрового потенциала
Кара-Осман-оглы о конкурсе "Команда Абхазии": возможность определения кадрового потенциала
Sputnik Абхазия
О значении конкурса "Команда Абхазии" в эфире радио Sputnik рассказал председатель молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T14:36+0300
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Кара-Осман-оглы о конкурсе "Команда Абхазии": возможность определения кадрового потенциала
Sputnik Абхазия
Кара-Осман-оглы о конкурсе "Команда Абхазии": возможность определения кадрового потенциала
Президент Бадра Гунба встретился с участниками конкурса "Команда Абхазии".Глава государства поблагодарил молодых людей за участие и отметил, что невозможно развивать современное государств на старых принципах, необходимо сформировать команду, заточенную под решение долгосрочных задач, улучшение жизни граждан.О значении этого проекта, о том, какие надежды на него возлагают, в эфире радио Sputnik рассказал председатель молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы."Мы теперь понимаем, что решение создать такую платформу, было правильное. Она может объединить усилия государства и гражданского общества. Это не только формирование кадрового резерва, это возможность определения кадрового потенциала нашей страны в целом, потому что в этом конкурсе участвуют не только молодые, но и профессионалы, трудоустроенные люди. Для них это тоже дополнительный стимул", – отметил Кара-Осман-оглы. Слушайте подкаст. Конкурс "Команда Абхазии" реализуется с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций, управленческих качеств. Инициатором стал президент страны.В основу модели отбора легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы "Россия – страна возможностей" и конкурса управленцев "Лидеры России".Конкурс "Команда Абхазии" начался 12 февраля, всего было подано более трех тысяч заявок.
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Кара-Осман-оглы о конкурсе "Команда Абхазии": возможность определения кадрового потенциала
14:36 08.04.2025 (обновлено: 15:08 08.04.2025)
О значении конкурса "Команда Абхазии" в эфире радио Sputnik рассказал председатель молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы.
Президент Бадра Гунба встретился с участниками конкурса "Команда Абхазии".
Глава государства поблагодарил молодых людей за участие и отметил, что невозможно развивать современное государств на старых принципах, необходимо сформировать команду, заточенную под решение долгосрочных задач, улучшение жизни граждан.
О значении этого проекта, о том, какие надежды на него возлагают, в эфире радио Sputnik рассказал председатель молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы.
"Мы теперь понимаем, что решение создать такую платформу, было правильное. Она может объединить усилия государства и гражданского общества. Это не только формирование кадрового резерва, это возможность определения кадрового потенциала нашей страны в целом, потому что в этом конкурсе участвуют не только молодые, но и профессионалы, трудоустроенные люди. Для них это тоже дополнительный стимул", – отметил Кара-Осман-оглы.
Конкурс "Команда Абхазии" реализуется с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций, управленческих качеств. Инициатором стал президент страны.
В основу модели отбора легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы "Россия – страна возможностей" и конкурса управленцев "Лидеры России".
Конкурс "Команда Абхазии" начался 12 февраля, всего было подано более трех тысяч заявок.