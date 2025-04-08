https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/khudozhniki-iz-rossii-ukrasyat-muralami-desyat-zdaniy-v-sukhume-1054399787.html

Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме

Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме.Тематика рисунков будет разнообразной и при этом отвечающей местному колориту и традициям, добавил художник. Эскизы утвердят с учетом мнения жителей домов. По его словам, будет также заключен договор с Сухумским худучилищем, студенты которого помогут в реализации проекта. В среднем для создания одного рисунка на стене десятиэтажного дома двое художников работают около двух недель. Начать планируется после согласования эскизов.

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