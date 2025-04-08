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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме
Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме.Тематика рисунков будет разнообразной и при этом отвечающей местному колориту и традициям, добавил художник. Эскизы утвердят с учетом мнения жителей домов. По его словам, будет также заключен договор с Сухумским худучилищем, студенты которого помогут в реализации проекта. В среднем для создания одного рисунка на стене десятиэтажного дома двое художников работают около двух недель. Начать планируется после согласования эскизов.
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абхазия, россия, художники
абхазия, россия, художники

Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме

17:32 08.04.2025 (обновлено: 17:46 08.04.2025)
© SputnikФилипп Дульмаченко
Филипп Дульмаченко - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2025
© Sputnik
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Художники из России украсят муралами десять зданий в Сухуме.
"При поддержке фонда президентских грантов проводим первый наш заграничный фестиваль", — рассказал организатор проекта, представитель фонда поддержки и развития современного искусства "Новые формы" Филипп Дульмаченко.
Тематика рисунков будет разнообразной и при этом отвечающей местному колориту и традициям, добавил художник. Эскизы утвердят с учетом мнения жителей домов.
По его словам, будет также заключен договор с Сухумским худучилищем, студенты которого помогут в реализации проекта.
В среднем для создания одного рисунка на стене десятиэтажного дома двое художников работают около двух недель. Начать планируется после согласования эскизов.
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