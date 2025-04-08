https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/sochinskie-tamozhenniki-presekli-popytku-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-1054397633.html

Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии

Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

таможня

абхазия

сигареты

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии. В колесах Мерседеса, следовавшего из республики, обнаружили 812 пачек сигарет. В каждом — около 200 пачек марки KING без маркировки. Автомобиль и товар изъяты. Правонарушителю грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.

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таможня, абхазия, сигареты