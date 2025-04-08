https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/sochinskie-tamozhenniki-presekli-popytku-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-1054397633.html
Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии
Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T12:30+0300
2025-04-08T12:30+0300
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии. В колесах Мерседеса, следовавшего из республики, обнаружили 812 пачек сигарет. В каждом — около 200 пачек марки KING без маркировки. Автомобиль и товар изъяты. Правонарушителю грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.
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таможня, абхазия, сигареты
таможня, абхазия, сигареты
Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии
12:30 08.04.2025 (обновлено: 17:14 08.04.2025)
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии.
В колесах Мерседеса, следовавшего из республики, обнаружили 812 пачек сигарет.
В каждом — около 200 пачек марки KING без маркировки.
Автомобиль и товар изъяты. Правонарушителю грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.
С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.