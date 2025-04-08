https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/spetsialisty-uks-pristupili-k-remontu-povrezhdennogo-uchastka-dorogi-veduschego-k-ritse-1054398956.html

Специалисты УКС приступили к ремонту поврежденного участка дороги, ведущего к Рице

Специалисты УКС приступили к ремонту поврежденного участка дороги, ведущего к Рице

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Специалисты Управления капстроительства провели геодезические и геологические изыскания на поврежденном участке дороги, ведущей к Рице. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-08T16:30+0300

2025-04-08T16:30+0300

2025-04-08T17:44+0300

в абхазии

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Специалисты Управления капстроительства провели геодезические и геологические изыскания на поврежденном участке дороги, ведущей к Рице. Сейчас они раскапывают котлован. Для этого к месту перебросили спецтехнику. Необходимо построить две новые подпорные стены длиной по 20 метров каждая. Ориентировочная стоимость работ — 18 млн рублей.

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)