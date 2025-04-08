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Специалисты УКС приступили к ремонту поврежденного участка дороги, ведущего к Рице
Специалисты УКС приступили к ремонту поврежденного участка дороги, ведущего к Рице
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Специалисты Управления капстроительства провели геодезические и геологические изыскания на поврежденном участке дороги, ведущей к Рице. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T16:30+0300
2025-04-08T16:30+0300
2025-04-08T17:44+0300
в абхазии
абхазия
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Специалисты Управления капстроительства провели геодезические и геологические изыскания на поврежденном участке дороги, ведущей к Рице. Сейчас они раскапывают котлован. Для этого к месту перебросили спецтехнику. Необходимо построить две новые подпорные стены длиной по 20 метров каждая. Ориентировочная стоимость работ — 18 млн рублей.
абхазия
озеро рица
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абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Специалисты УКС приступили к ремонту поврежденного участка дороги, ведущего к Рице
16:30 08.04.2025 (обновлено: 17:44 08.04.2025)
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Специалисты Управления капстроительства провели геодезические и геологические изыскания на поврежденном участке дороги, ведущей к Рице.
Сейчас они раскапывают котлован. Для этого к месту перебросили спецтехнику.
"Как только позволит погода, начнутся работы по бурению, устройству и установке свай, после чего мы возведем подпорную стену", — рассказал глава УКС Тимур Агрба.
Необходимо построить две новые подпорные стены длиной по 20 метров каждая. Ориентировочная стоимость работ — 18 млн рублей.