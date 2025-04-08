https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/studenty-iz-abkhazii-primut-uchastie-v-programme-laboratoriya-buduschego-v-tsentre-mashuk-1054392991.html

Студенты из Абхазии примут участие в программе "Лаборатория будущего" в Центре "Машук"

Студенты из Абхазии примут участие в программе "Лаборатория будущего" в Центре "Машук"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Пять студентов из Абхазии примут участие в образовательной программе "Лаборатория будущего" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Пять студентов из Абхазии примут участие в образовательной программе "Лаборатория будущего" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске. По итогам планируется создание серии подкастов, посвященных различным аспектам жизни и развития Кавказа. Для участников проведут деловые геополитические игры, лекции и дискуссии, посвященные технологическому прогрессу и искусственному интеллекту. Отбор студентов был конкурсным. Для Абхазии было сделано исключение в рамках сотрудничества между Минпросвещения и Центром "Машук".

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