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Студенты из Абхазии примут участие в программе "Лаборатория будущего" в Центре "Машук"
Студенты из Абхазии примут участие в программе "Лаборатория будущего" в Центре "Машук"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Пять студентов из Абхазии примут участие в образовательной программе "Лаборатория будущего" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Пять студентов из Абхазии примут участие в образовательной программе "Лаборатория будущего" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске. По итогам планируется создание серии подкастов, посвященных различным аспектам жизни и развития Кавказа. Для участников проведут деловые геополитические игры, лекции и дискуссии, посвященные технологическому прогрессу и искусственному интеллекту. Отбор студентов был конкурсным. Для Абхазии было сделано исключение в рамках сотрудничества между Минпросвещения и Центром "Машук".
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агу, студенты, абхазия, образование, россия
агу, студенты, абхазия, образование, россия
Студенты из Абхазии примут участие в программе "Лаборатория будущего" в Центре "Машук"
10:00 08.04.2025 (обновлено: 11:26 08.04.2025)
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Пять студентов из Абхазии примут участие в образовательной программе "Лаборатория будущего" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске.
Темой программы станет обсуждение будущего Кавказа в условиях глобальных изменений.
По итогам планируется создание серии подкастов, посвященных различным аспектам жизни и развития Кавказа.
Для участников проведут деловые геополитические игры, лекции и дискуссии, посвященные технологическому прогрессу и искусственному интеллекту. Отбор студентов был конкурсным.
Для Абхазии было сделано исключение в рамках сотрудничества между Минпросвещения и Центром "Машук".